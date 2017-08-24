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Общество

В Бишкеке милиционеры изъяли незаконно пойманную хищную птицу

В Бишкеке милиционеры изъяли у граждан незаконно пойманную хищную птицу. Об этом сообщает пресс-служба Госэкотехинспекции.

Как рассказал ИА «24.kg» инспектор ведомства Медет Анарбек уулу, вид птицы не установлен. «По словам сотрудников милиции, граждане у которых на руках была птица, пояснили, что купили ее по дороге с Иссык-Куля у неизвестных», — рассказал инспектор.

Птицу передали на содержание в центр диких животных НАБУ. «Мы пригласили специалистов Академии наук, чтобы они определили вид птицы. Если выяснится, что она занесена в Красную книгу, то к лицам, поймавшим ее, будут приняты меры», — пояснил эколог.
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