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Общество

Ужесточить наказание за вождение в пьяном виде предлагает МВД

Ужесточить наказание за вождение в алкогольном, наркотическом или ином опьянении предлагает МВД. Поправки в Уголовный кодекс вынесены на общественное обсуждение.

«В стране регулярно происходят ДТП со смертельными исходами, нередко связанные с массовой гибелью людей, в том числе детей. При этом многие водители заведомо осознают, что создают повышенную угрозу для окружающих, но продолжают нарушать Правила дорожного движения», — констатируют в МВД.

Необходимо дать понять людям, что нарушение правил управления транспортом — это серьезное преступление, которое может повлечь тяжелые последствия не только для окружающих, но и для водителя.

МВД КР
В ведомстве отмечают, что принятые ранее поправки в УК КР не в полной мере отвечают сегодняшним реалиям, и у виновного лица есть возможность избежать соразмерного наказания.

С 2000 года в Кыргызстане в 81 тысяче 313 дорожно-транспортных происшествиях погибло 16 тысяч 723 и ранено 111 тысяч 191 человек. В каждом пятом ДТП погибли или получили травмы дети.

По сведениям МВД КР за I полугодие 2017-го, по фактам ДТП зарегистрировано 2 тысячи 583 заявлений и сообщений, что на 4,2 процента больше, чем за аналогичный период 2016-го. Выросло и число пострадавших. При этом возбуждено лишь 170 уголовных дел (7 процентов), по остальным приняты решения об отказе в возбуждении дел по различным основаниям.

«Если лицо совершило преступление в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, то данное деяние предлагаем классифицировать как тяжкое преступление», — предлагают в МВД.

Кстати, сегодня нижняя палата парламента Таджикистана одобрила поправки у Уголовный кодекс страны, которые ужесточают наказание за нарушение правил дорожного движения, сообщила Asia-Plus. В частности, пьяным водителям, совершившим смертельное ДТП, отныне грозит до 15 лет тюрьмы.
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