Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Какой кайф — проснулся и понимаешь, что никуда идти не надо. Суббота! А за окном прекрасная погода — до +30 градусов, без осадков. Подробнее о прогнозе погоды здесь.

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке не будет света в следующих районах:

9.00–19.00 — улицы Ахунбаева, 96, 96а, 98, 98а, 100; Малдыбаева, 26; Тыныстанова, 10.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

Калыка Акиева — от Токтогула до Киевской;

Тыныстанова — от Токтогула до Киевской.

Из-за ремонта теплосетей в Бишкеке по-прежнему перекрыты:

На сегодня в рамках проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека» дорожно-строительные работы ведутся на 32 городских улицах. Закрыты для проезда транспорта, например:

Элебесова — от таможенного терминала до северной объездной в жилмассиве «Келечек».

Токомбаева — от 12-го микрорайона до Шабдана Баатыра (с мостом).

Льва Толстого — от Чолпон-Атинской до Ауэзова.

С полным списком перекрытых из-за ремонта дорог можно ознакомиться здесь.

Люди, которые меняли мир

Так, если вы добрались до этого места, значит, проснулись и можно вспомнить, что осталась всего неделя до конца летних каникул и начала учебного года. А как у вас в школе было с химией? Признаюсь — у меня не очень. У вас тоже? Ну, тогда нас бы точно осудил человек, который появился на свет 274 года назад, 26 августа 1743-го.

Сегодня день рождения французского ученого и основоположника современной химии Антуана Лавуазье. Его семья проживала в Париже и входила в круг состоятельных буржуа — отец Антуана был одним из 400 адвокатов, находившихся в ведении Парижского парламента, и хотел продолжения династии. Однако Лавуазье одновременно с юриспруденцией активно изучал математику, астрономию, ботанику, минералогию, геологию и химию.

Фото из Интернета. Портрет Лорана Лавуазье и его жены Марии, Жак Луи Давид (1788)

В 1765 году он представил работу «О лучшем способе освещать улицы большого города». При ее выполнении сказалась необыкновенная настойчивость Антуана в преследовании намеченной цели. Чтобы увеличить чувствительность своего зрения к слабым изменениям силы света, ученый провел шесть недель в темной комнате. Работа удостоилась золотой медали Парижской академии наук.

Значительную часть своих солидных доходов Лавуазье тратил на научные опыты. Он добивался самой тщательной постановки опытов и стремился к устройству наиболее точных и совершенных приборов. В итоге лаборатория Антуана стала одним из главных научных центров Парижа того времени.

Ученый занимался и государственными делами. Но все его заслуги не уберегли Лавуазье от гильотины революционеров.

Всего мгновение потребовалось им, чтобы срубить эту голову, но, может, и за сто лет Франция не произведет еще такой. Французский математик Жозеф Луи Лагранж

Имя Антуана Лавуазье внесено в список величайших ученых Франции, помещенный на первом этаже Эйфелевой башни. В 1935 году Международный астрономический союз назвал в честь него кратер на видимой стороне Луны.

В честь следующей именинницы пока звезд или планет не называли, но это не повод, чтобы не уделить ей внимание. А речь о появившейся в Уфе 41 год назад, в 1976 году, известной российской рок-певице, композитору, продюсеру Земфире, а по паспорту Земфире Талгатовне Рамазановой.

Фото из Интернета. Земфира стала олицетворением нового движения в русском роке, которое окрестили «женский рок»

В начале 1998 года она переехала из родной Уфы в Москву, где начала работу со своей группой «Zемфира» над первым студийным альбомом. С 1999-го певица записала шесть альбомов, привлекших значительное внимание прессы и публики.

В ее лирических исканиях нашли свое воплощение душевные страдания и поиски современной молодежи. В 1999 году журнал «Огонек» назвал Земфиру «прорвавшимся голосом поколения». Многие из песен певицы попадали на первые строчки музыкальных чартов России — «Ариведерчи», «Искала», «Трафик», «Прогулка», «Мы разбиваемся» и «Без шансов».

В 2004 году в российский учебник истории для 9 класса в раздел «Духовная жизнь» вошло упоминание о Земфире как о родоначальнике «совершенно иной» музыкальной молодежной культуры.

В 2012-2014 годах певица входила в рейтинг «Сто самых влиятельных женщин России», составленный радио «Эхо Москвы», РИА «Новости», «Интерфакс» и журналом «Огонек».

Памятные даты

Берингов пролив

В этот день 289 лет назад, в 1728 году, в мире стало меньше на одну загадку. Российский мореплаватель Витус Беринг доказал, что Азия и Америка, если когда-то и соединялись, то явно не в наше время. Пролив между материками назван в честь мореплавателя —

Фото NASA. Берингов пролив — фотография со спутника

Между крайними точками Азии и Америки — мыс Дежнева и мыс принца Уэльского — 86 километров . Наибольшая глубина пролива — 91 метр . Он соединяет Северный Ледовитый и Тихий океаны.

Однако первым из известных мореплавателей в 1648 году, за 80 лет до Беринга, по проливу с севера на юг (из Северного Ледовитого океана в Тихий) прошел Семен Дежнев, именем которого и назван мыс на Чукотке.

И еще одно событие, связанное с путешествиями и произошедшее ровно через 40 лет после открытия Берингова пролива, началось первое кругосветное плавание Джеймса Кука.

Официальной целью экспедиции было исследование прохождения Венеры через диск Солнца. Однако в секретном приказе, полученном Куком, ему предписывалось после астрономических наблюдений отправляться на поиски так называемого Южного материка (известен как Terra Incognita).

Фото из Интернета. Джеймс Кук. Портрет работы Натаниэла Дэнс-Холланда, около 1775 года. Национальный морской музей, Гринвич, Лондон

26 августа 1768 года «Индевор» вышел из Плимута и 10 апреля 1769 года достиг берегов Таити. После астрономических наблюдений Кук направился к Новой Зеландии. На западном берегу он нашел бухту, удобную для якорной стоянки, и назвал ее заливом Королевы Шарлотты.

Здесь путешественник сделал еще одно открытие — поднявшись на возвышенность, он разглядел пролив, разделяющий Новую Зеландию на два острова. Пролив теперь носит имя мореплавателя. Кроме того, экспедиция выяснила, что Новая Зеландия — это два самостоятельных острова, разделенные узким проливом, а не часть неизвестного материка, как считали ранее.

В апреле 1770 года Кук подошел к восточному берегу Австралии. На берегу залива экспедиции удалось найти много неизвестных ранее видов растений, поэтому Кук назвал его Ботаническим. Всего удалось нанести на карту несколько сотен миль восточного побережья Австралии, до того не исследованного, а заодно открыть пролив между Австралией и Новой Гвинеей.

Джеймса Кука после возвращения на родину, несмотря на то, что Южный материк так и не нашли, произвели в капитаны.

У кого намечаются тои

Сегодня 27 день рождения отмечает хорошо известный и не только в Кыргызстане кикбоксер Уланбек Касымбеков.

Он родился 26 августа 1990 года в Аксыйском районе Джалал-Абадской области. В 2015 году стал чемпионом мира по кикбоксингу. Но в республике он известен не только как спортсмен. Улан исполнил несколько популярных песен.

Куда сходить

Культура

В выходные зачастую хочется не просто поваляться дома перед телевизором, а провести время в удовольствие. И нам есть, что вам предложить.

— В Кыргызской национальной консерватории вечер гитарной испанской музыки. Его дает Гием Перез Квер — именитый музыкант, который приехал в Бишкек с программой мастер-классов. Начало концерта в 16.00.

— Если же вам хочется послушать музыку, но нет желания проводить теплый летний вечер в помещении, для вас очередной «Музыкальный Эркиндик». Несмотря на то, что акимиат пытается запретить это мероприятие, его организаторы не отступают и надеются на поддержку поклонников. Концерт пройдет на бульвар Эркиндик, начало — в 18.00.

— Ну, а вечер с детьми можно провести либо в кинотеатре, где премьера мультфильма «Реальная белка-2», либо в цирке, где новое шоу гигантских фонтанов «Удивительный город». В программе выступления медведей, обезьян, воздушных гимнастов, канатоходцев, иллюзионистов, клоунов. Начало представлений в 12.00 и 16.00.

Подробнее о том, как провести свободный день или вечер, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Для любителей активного отдыха — сегодня в Карагачевой роще пройдет чемпионат Кыргызстана по кроссу. Дистанции — от одной до шести тысяч метров. Старт в 9.00.

— Сегодня же стартует чемпионат Кыргызстана по баскетболу 3×3. К участию допускаются не только местные, но и зарубежные команды. Бишкек, Старая площадь, 9.00.

— Для тех же, кто любит спорт тихий и домашний — чемпионат Кыргызстана по шахматам. В турнире борются ветераны. Возрастные категории — 55-64 года, 65 лет и старше.

Какие еще соревнования и турниры проходят в эти дни, в нашем «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.