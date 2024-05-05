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Общество

Садыр Жапаров поздравил православных кыргызстанцев со Светлой Пасхой

Президент поздравил православных кыргызстанцев с праздником Пасхи.

«Уважаемые соотечественники! Дорогие христиане! Позвольте поздравить вас со светлым праздником Пасхи!

Он является самым важным праздником для православных и основой для всего христианского вероучения. В этот воскресный день хочется пожелать всем вам мира, благоденствия и добра! Пусть на душе будет тепло и спокойно, над головой будет мирное небо, а рядом — любимые, родные и близкие друзья! Пусть этот праздник подарит взаимопонимание, гармонию и радость!

Дорогие соотечественники!

Светлый праздник Пасхи учит всех нас добру, любви и прощению. Он наполняет нашу жизнь и сердца духовными силами, верой, надеждой и терпением. Все мировые религии учат миролюбию и толерантности. Православие, как и остальные религии, вносит весомый вклад в продвижение основополагающих ценностей гуманизма, веротерпимости и солидарности, которые лежат в основе гармоничного развития государства и общества.

Наша страна твердо следует по пути масштабных преобразований, главной целью которых являются верховенство закона, создание равных возможностей для граждан, защита их прав и свобод. Последовательно укрепляя общенациональное единство, мы формируем условия для сохранения нашего бесценного богатства — многообразия этнических культур и религиозных традиций», — говорится в тексте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293234/
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