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Власть

Президент поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции

Президент поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции Кыргызской Республики.

В поздравлении говорится, 5 мая — это дата, имеющая особое значение в истории суверенного Кыргызстана. День Конституции — это праздник свободы нашего народа, укрепления нашей государственности, созидательного труда и построения справедливого, развитого общества, который призывает всех нас уважать нормы закона, ставить права человека превыше всего, уметь защищать свои права и в то же время чувствовать свою ответственность перед обществом, и напоминает нам о том, что на нас лежит большая ответственность перед будущими поколениями.

«Наша Конституция имеет не только юридическую силу, но и высокое духовное и культурное значение. Она отражает будущие цели и мировоззрение нашего народа и служит основой для определения направления развития нашей страны.

Конституция — особая ценность, символизирующая государственное и гражданское единство. Мы должны беречь и уважать эту ценность.

Важно рассматривать неукоснительное выполнение положений нашей Конституции как гарантию устойчивого развития нашей любимой родины.

Основной задачей на современном этапе являются дальнейшее развитие нашей республики с опорой на ценности, заложенные в Конституции, и соблюдение конституционных норм и требований», — отмечается в тексте.

Садыр Жапаров призвал граждан страны реализовать начатые реформы, чтобы достичь поставленных целей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/293232/
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