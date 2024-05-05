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Общество

В Бишкек вернутся дожди, но будет и жарко. Прогноз погоды на 6-9 мая

В первую половину недели в Бишкеке неустойчивая погода, возможны дожди и грозы. Такой прогноз дают синоптики.

6 мая возможны дождь и гроза. Воздух прогреется ночью до +12 градусов, днем — до +22 градусов.

7 мая в столице станет значительно теплее, дождей не будет. Температура воздуха ночью составит до +11 градусов, днем — до +27 градусов.

8 мая будет еще жарче. Ночью — до +14 градусов, днем — до +29 градусов.

9-10 мая сохранится неустойчивая погода, местами возможны дожди и небольшое понижение температуры воздуха.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293138/
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