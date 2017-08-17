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Общество

В мэрии Бишкека рассказали, ждать ли сюрприза на День независимости

В Бишкеке утверждают праздничную программу к Дню независимости республики, отмечаемому 31 августа.

Как сообщила ИА «24.kg» вице-мэр Айгуль Рыскулова, накануне прошло последнее совещание. «К понедельнику, думаю, программа будет готова. Ожидается утреннее официальное мероприятие с участием первых лиц страны. Запланирован дневной блок выступления артистов на площади Ала-Тоо и вечерний концерт с участием звезд кыргызской эстрады», — сказала она.

Обязательно будет праздничный салют — ближе к 23.00.

Кроме того, праздничные и спортивные массовые мероприятия пройдут во всех районах, парках и скверах.

На вопрос, планируется ли для бишкекчан и гостей столицы какой-нибудь сюрприз, вице-мэр ответила: «Увидите!»

Отметим, что для организации 26-й годовщины независимости управление культуры мэрии Бишкека объявило тендер на 6,7 миллиона сомов.
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