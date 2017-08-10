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Общество

Посольство Катара поможет собрать учеников-кыргызстанцев к школе

Красный Полумесяц Кыргызстана совместно с Посольством Катара окажут помощь наиболее нуждающимся школьникам из Бишкека и Чуйской области в приобретении канцелярских принадлежностей и школьной формы. Об этом сообщает пресс-служба НОКП.

По ее данным, договоренность достигнута в рамках встречи Чрезвычайного и Полномочного Посла Катара Мохамеда Бин Арара Умейра Аррамзани Аль-Наими с гендиректором Красного Полумесяца КР Рустамом Алеевым.

Помощь окажут 300 школьникам на общую сумму $12 тысяч.

Отмечается, что сотрудничество с Катаром с целью оказания поддержки наиболее нуждающимся группам населения уже насчитывает несколько благотворительных кампаний и акций.
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