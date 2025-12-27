Военному госпиталю Минобороны передали 41 аптечку от Красного Полумесяца

Национальное общество Красного Полумесяца передало Военному госпиталю Министерства обороны Кыргызстана 41 аптечку и оргтехнику для медицинского обеспечения военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Акция проходит в рамках сотрудничества по укреплению материально-технической базы оборонного ведомства и повышению готовности к оказанию первой помощи. Отмечается, что взаимодействие включает работу по углублению знаний норм международного гуманитарного права для медицинского персонала.

В Минобороны уточнили, что совместные проекты по развитию медицинского обеспечения будут продолжены.