09:30
+25
USD 69.15
EUR 81.29
RUB 1.15
Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Вы не на Иссык-Куле? Я удивлен, хотя чему удивляться — тоже в городе и работаю. В Бишкеке дождь обещают только с утра, но все равно не так жарко. Жить можно. Подробнее о прогнозе погоды здесь.

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке не будет света в следующих районах:

  • 9.00–17.00 — улицы Турусбекова, Абдумомунова, Табышалиева, Рыскулова, Матыева, Абдыкадырова, Леваневского, Тайшетская, Красная, Шмидта, Каркыра, Кара-Шоро, Бакдоолот, Ак-Куу.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

В Бишкеке продолжается ремонт теплосетей и дорожного покрытия. Из-за этого закрыты улицы:

  • К.Акиева (от Чокморова до проспекта Чуй);
  • Орозбекова (от Абдумомунова до проспекта Чуй);
  • Панфилова (от Абдумомунова до Кыргызского государственного исторического музея);
  • Кулатова (от Элебаева до Байтика Баатыра);
  • Турусбекова (от Токтогула до Киевской, от Киевской до проспекта Чуй и от проспекта Чуй до Жибек Жолу);
  • Тыныстанова (от Токтогула до Киевской).

На выходных можно ожидать пробки в районе рынков. Всегда удивлялся, как наши люди в такую жару выбираются в город, да еще и на базары? Видимо, бишкекчане очень стойкие.

Люди, которые меняли мир

Много ли вы знаете людей, в честь которых названы мыс, остров, пролив и море? А также площади, улицы, университет, пароход и самолет? Пожалуй, таких людей в мире наберется не более полусотни. И один из них — мореплаватель Витус Беринг, который 336 лет назад родился в Дании. Но вот прославился он как офицер русского флота.

Фото Commons.wikimedia.org. Экспедиция Витуса Беринга попала в шторм у Алеутских островов в 1741 году

В 1725–1730 и 1733–1741 годах руководил Первой и Второй Камчатскими экспедициями. Прошел по проливу между Чукоткой и Аляской (ныне Берингов пролив), достиг Северной Америки и открыл ряд островов Алеутской гряды. В археологии северо-восточную часть Сибири, Чукотку и Аляску (которые, как сейчас считается, соединялись ранее полоской суши) часто называют общим термином — Берингия.

  • Его именем названы Берингов проезд и Новый Берингов проезд в Москве, улицы в Санкт-Петербурге, Мурманске, Нижнем Новгороде, Томске, Якутске, Находке, Артеме, Астрахани и Петропавловске-Камчатском.
  • Существовал дизельэлектроход «Витус Беринг», который работал на Северном Морском пути.
  • В июне 2012 года спущено на воду буксирное многоцелевое судно ледового класса для обслуживания разработок на шельфе, названное именем Витуса Беринга.
  • Имя Витуса Беринга носит Камчатский государственный университет.
  • Именем мореплавателя назван один из самолетов авиакомпании «Аэрофлот» (Airbus A320 VP-BZO).
  • Имя путешественника стало брендом датских часов Bering.
  • Имя отважного мореплавателя носят несколько растений, произрастающих на Дальнем Востоке.

В селе Шекер 83 года назад, в 1935 году, родился писатель, поэт, сценарист, редактор, публицист Ашим Джакыпбеков. Работал в школе, заведующим редакцией художественной литературы издательства «Мектеп». С 1969 года работал на студии «Киргизфильм» заместителем, а потом и главным редактором. Именно в это время началось возрождение кыргызского киноискусства.

Фото kino-teatr.ru. Ашим Джакыпбеков

Он создал такие киноповести, как «Мы росли без отцов», «Жестокое направление», «Баба-Яга на Луне» и «Чолпонбай». Внес огромный вклад в развитие художественного перевода. Самый главный труд его жизни — роман «Тенири Манас». В нем писатель переложил эпос «Манас» в виде прозаического произведения. За эту работу Ашим Джакыпбеков удостоился Государственной премии имени Токтогула.

Сегодня же исполняется 67 лет известному рок-музыканту Марку Нопфлеру. Он появился на свет в шотландском городе Глазго. Миру известен как один из основателей в 1977 году группы Dire Straits, автор большинстве ее песен и вокалист.

Его вокал лучше всего описывается немецким термином Sprechgesang — не совсем пение, но и не разговор. Он использует гитару так, будто она является его вторым «голосом».

Продюсировал альбомы очень многих музыкантов, среди которых Тина Тернер, Крис Ри, Боб Дилан, Эмилу Харрис. Написал музыку к таким фильмам, как «Местный герой», «Принцесса-невеста», «Дневник террориста», «Метролэнд», «Последний поворот на Бруклин» и «Плутовство».

Марк Нопфлер — один из лучших гитаристов, предпочитающих пальцевую технику звукоизвлечения. Он занял 27-ю позицию в списке 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала «Роллинг Стоун». И мы предлагаем послушать его самые лучшие гитарные соло:

Памятные даты

Сегодня у парней и девушек есть повод поднять бокал прохладного сока за Международный день молодежи. Дата установлена ООН в 1999 году. Правда, у нас тоже есть схожий праздник — День молодежи Кыргызской Республики. Но вот отмечается он ежегодно 10 ноября.

Если вы все-таки решили сегодня отметить дату в веселой компании, то постарайтесь вести себя в рамках приличий. Это особо актуально, учитывая, что сегодня в Кыргызстане еще один профессиональный праздник.

День сотрудника уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Кыргызской Республики.

А еще сегодняшний день могут считать праздничным многие женщины и работники швейной промышленности. Ведь 166 лет назад, в 1851 году, американец Айзек Зингер получил патент на свою первую швейную машинку.

Фото из Интернета. Теперь это предмет антиквариата, хотя вполне работоспособный

И хотя ее создал около второй половины XVIII века изобретатель Карл Дрес, именно имя Зингера стало неразрывно ассоциироваться со швейной машинкой. Кстати, именно в его аппарате игла двигалась вертикально, а ткань, прижатая специальной лапкой, располагалась на горизонтальной платформе, ее продвижение осуществлялось прерывисто движущимся зубчатым колесом, а впоследствии — зубчатой пластинкой. Фактически он создал аппарат, схема которого с различными модификациями и усовершенствованиями используется до сих пор.

Кстати, два года назад, в 2015-м, Кыргызстан стал полноправным членом Евразийского экономического союза — Евразийская экономическая комиссия официально зарегистрировала республику как одного из членов ЕАЭС. Между КР и Казахстаном отменили таможенный контроль.

Фото аппарата президента Кыргызстана. Алмазбек Атамбаев и Нурсултан Назарбаев дали команду на отмену таможенного контроля на границе, находясь на Иссык-Куле

Ой, и давайте не будем спорить, правильное это решение или нет. На дворе суббота, выходной. Хочется просто расслабиться, и уж политика в такой день для разговоров — явно тема не самая лучшая. Лучше подумаем о приятном досуге. О чем чуть ниже.

Куда сходить

Культура

— На площадке кинотеатра «Россия» пройдет творческое шоу «Сцена». Это отличная возможность показать свой талант. Начало в 18.00.

— Для тех, кто на Иссык-Куле: в селе Кок-Сай Тонского района пройдет фестиваль «Ловчих птиц». В программе конноспортивные игры, представление охоты орлов и соколов, стрельба из лука, фольклорная программа, представление ремесленного мастерства и выставка национальных костюмов.

Подробнее о том, как провести свободный день или вечер, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Сегодня состоятся очередные матчи чемпионата Кыргызстана по футболу. Жаль, но они проходят в Кара-Балте и Кочкор-Ате. Так что сегодня праздник у болельщиков из этих городов.

Какие еще турниры с участием наших спортсменов проходят в эти дни, в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка:
просмотров: 344
Версия для печати
Материалы по теме
Новые школы в Бишкеке строят, а переполненность на том же уровне
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
В столичных школах не хватает учителей математики и химии. Приходите!
Больше 2,3 тысячи объектов демонтировали в Бишкеке в 2017 году
После капремонта в Бишкеке открыли несколько улиц
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Для управления парками в Бишкеке создадут отдельную структуру
Мораторий на вырубку здоровых деревьев предлагают объявить в Бишкеке
Инвентаризация зеленых насаждений в Бишкеке не проводилась с 2005 года
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть&nbsp;2 Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса. Часть 2
Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не&nbsp;хочу Эдвард Майлс: Бараньи глаза больше есть не хочу
В&nbsp;Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у&nbsp;граждан В Кыргызстане утвердят перечень автомобилей, которые будут изымать у граждан
Археологи из&nbsp;Кыргызстана и&nbsp;Турции обнаружили гробницу Караханидов в&nbsp;Нарыне Археологи из Кыргызстана и Турции обнаружили гробницу Караханидов в Нарыне
Бизнес
Более 20&nbsp;литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom Более 20 литров донорской крови сдали сотрудники MegaCom
Мобильный оператор&nbsp;О! обеспечит паломников выгодной связью во&nbsp;время хаджа Мобильный оператор О! обеспечит паломников выгодной связью во время хаджа
MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и&nbsp;подарками MegaCom снова радует своих абонентов бонусами и подарками
Открылся новый магазин O!Store в&nbsp;супермаркете Globus. Заходите в&nbsp;гости! Открылся новый магазин O!Store в супермаркете Globus. Заходите в гости!