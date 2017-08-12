Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Вы не на Иссык-Куле? Я удивлен, хотя чему удивляться — тоже в городе и работаю. В Бишкеке дождь обещают только с утра, но все равно не так жарко. Жить можно. Подробнее о прогнозе погоды здесь.
Отключение света, газа, воды
В Бишкеке не будет света в следующих районах:
- 9.00–17.00 — улицы Турусбекова, Абдумомунова, Табышалиева, Рыскулова, Матыева, Абдыкадырова, Леваневского, Тайшетская, Красная, Шмидта, Каркыра, Кара-Шоро, Бакдоолот, Ак-Куу.
Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.
Перекрытые дороги
В Бишкеке продолжается ремонт теплосетей и дорожного покрытия. Из-за этого закрыты улицы:
- К.Акиева (от Чокморова до проспекта Чуй);
- Орозбекова (от Абдумомунова до проспекта Чуй);
- Панфилова (от Абдумомунова до Кыргызского государственного исторического музея);
- Кулатова (от Элебаева до Байтика Баатыра);
- Турусбекова (от Токтогула до Киевской, от Киевской до проспекта Чуй и от проспекта Чуй до Жибек Жолу);
- Тыныстанова (от Токтогула до Киевской).
На выходных можно ожидать пробки в районе рынков. Всегда удивлялся, как наши люди в такую жару выбираются в город, да еще и на базары? Видимо, бишкекчане очень стойкие.
Люди, которые меняли мир
Много ли вы знаете людей, в честь которых названы мыс, остров, пролив и море? А также площади, улицы, университет, пароход и самолет? Пожалуй, таких людей в мире наберется не более полусотни. И один из них — мореплаватель Витус Беринг, который 336 лет назад родился в Дании. Но вот прославился он как офицер русского флота.
В 1725–1730 и 1733–1741 годах руководил Первой и Второй Камчатскими экспедициями. Прошел по проливу между Чукоткой и Аляской (ныне Берингов пролив), достиг Северной Америки и открыл ряд островов Алеутской гряды. В археологии северо-восточную часть Сибири, Чукотку и Аляску (которые, как сейчас считается, соединялись ранее полоской суши) часто называют общим термином — Берингия.
- Его именем названы Берингов проезд и Новый Берингов проезд в Москве, улицы в Санкт-Петербурге, Мурманске, Нижнем Новгороде, Томске, Якутске, Находке, Артеме, Астрахани и Петропавловске-Камчатском.
- Существовал дизельэлектроход «Витус Беринг», который работал на Северном Морском пути.
- В июне 2012 года спущено на воду буксирное многоцелевое судно ледового класса для обслуживания разработок на шельфе, названное именем Витуса Беринга.
- Имя Витуса Беринга носит Камчатский государственный университет.
- Именем мореплавателя назван один из самолетов авиакомпании «Аэрофлот» (Airbus A320 VP-BZO).
- Имя путешественника стало брендом датских часов Bering.
- Имя отважного мореплавателя носят несколько растений, произрастающих на Дальнем Востоке.
В селе Шекер 83 года назад, в 1935 году, родился писатель, поэт, сценарист, редактор, публицист Ашим Джакыпбеков. Работал в школе, заведующим редакцией художественной литературы издательства «Мектеп». С 1969 года работал на студии «Киргизфильм» заместителем, а потом и главным редактором. Именно в это время началось возрождение кыргызского киноискусства.
Он создал такие киноповести, как «Мы росли без отцов», «Жестокое направление», «Баба-Яга на Луне» и «Чолпонбай». Внес огромный вклад в развитие художественного перевода. Самый главный труд его жизни — роман «Тенири Манас». В нем писатель переложил эпос «Манас» в виде прозаического произведения. За эту работу Ашим Джакыпбеков удостоился Государственной премии имени Токтогула.
Сегодня же исполняется 67 лет известному рок-музыканту Марку Нопфлеру. Он появился на свет в шотландском городе Глазго. Миру известен как один из основателей в 1977 году группы Dire Straits, автор большинстве ее песен и вокалист.
Его вокал лучше всего описывается немецким термином Sprechgesang — не совсем пение, но и не разговор. Он использует гитару так, будто она является его вторым «голосом».
Продюсировал альбомы очень многих музыкантов, среди которых Тина Тернер, Крис Ри, Боб Дилан, Эмилу Харрис. Написал музыку к таким фильмам, как «Местный герой», «Принцесса-невеста», «Дневник террориста», «Метролэнд», «Последний поворот на Бруклин» и «Плутовство».
Марк Нопфлер — один из лучших гитаристов, предпочитающих пальцевую технику звукоизвлечения. Он занял 27-ю позицию в списке 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала «Роллинг Стоун». И мы предлагаем послушать его самые лучшие гитарные соло:
Памятные даты
Сегодня у парней и девушек есть повод поднять бокал прохладного сока за Международный день молодежи. Дата установлена ООН в 1999 году. Правда, у нас тоже есть схожий праздник — День молодежи Кыргызской Республики. Но вот отмечается он ежегодно 10 ноября.
Если вы все-таки решили сегодня отметить дату в веселой компании, то постарайтесь вести себя в рамках приличий. Это особо актуально, учитывая, что сегодня в Кыргызстане еще один профессиональный праздник.
День сотрудника уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Кыргызской Республики.
А еще сегодняшний день могут считать праздничным многие женщины и работники швейной промышленности. Ведь 166 лет назад, в 1851 году, американец Айзек Зингер получил патент на свою первую швейную машинку.
И хотя ее создал около второй половины XVIII века изобретатель Карл Дрес, именно имя Зингера стало неразрывно ассоциироваться со швейной машинкой. Кстати, именно в его аппарате игла двигалась вертикально, а ткань, прижатая специальной лапкой, располагалась на горизонтальной платформе, ее продвижение осуществлялось прерывисто движущимся зубчатым колесом, а впоследствии — зубчатой пластинкой. Фактически он создал аппарат, схема которого с различными модификациями и усовершенствованиями используется до сих пор.
Кстати, два года назад, в 2015-м, Кыргызстан стал полноправным членом Евразийского экономического союза — Евразийская экономическая комиссия официально зарегистрировала республику как одного из членов ЕАЭС. Между КР и Казахстаном отменили таможенный контроль.
Ой, и давайте не будем спорить, правильное это решение или нет. На дворе суббота, выходной. Хочется просто расслабиться, и уж политика в такой день для разговоров — явно тема не самая лучшая. Лучше подумаем о приятном досуге. О чем чуть ниже.
Куда сходить
Культура
— На площадке кинотеатра «Россия» пройдет творческое шоу «Сцена». Это отличная возможность показать свой талант. Начало в 18.00.
— Для тех, кто на Иссык-Куле: в селе Кок-Сай Тонского района пройдет фестиваль «Ловчих птиц». В программе конноспортивные игры, представление охоты орлов и соколов, стрельба из лука, фольклорная программа, представление ремесленного мастерства и выставка национальных костюмов.
Подробнее о том, как провести свободный день или вечер, читайте в нашей «Афише».
Спорт
— Сегодня состоятся очередные матчи чемпионата Кыргызстана по футболу. Жаль, но они проходят в Кара-Балте и Кочкор-Ате. Так что сегодня праздник у болельщиков из этих городов.
Какие еще турниры с участием наших спортсменов проходят в эти дни, в «Спортивном календаре».
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