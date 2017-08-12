Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Вы не на Иссык-Куле? Я удивлен, хотя чему удивляться — тоже в городе и работаю. В Бишкеке дождь обещают только с утра, но все равно не так жарко. Жить можно. Подробнее о прогнозе погоды здесь.

Отключение света, газа, воды

В Бишкеке не будет света в следующих районах:

9.00–17.00 — улицы Турусбекова, Абдумомунова, Табышалиева, Рыскулова, Матыева, Абдыкадырова, Леваневского, Тайшетская, Красная, Шмидта, Каркыра, Кара-Шоро, Бакдоолот, Ак-Куу.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

В Бишкеке продолжается ремонт теплосетей и дорожного покрытия. Из-за этого закрыты улицы:

К.Акиева (от Чокморова до проспекта Чуй);

Орозбекова (от Абдумомунова до проспекта Чуй);

Панфилова (от Абдумомунова до Кыргызского государственного исторического музея);

Кулатова (от Элебаева до Байтика Баатыра);

Турусбекова (от Токтогула до Киевской, от Киевской до проспекта Чуй и от проспекта Чуй до Жибек Жолу);

Тыныстанова (от Токтогула до Киевской).

На выходных можно ожидать пробки в районе рынков. Всегда удивлялся, как наши люди в такую жару выбираются в город, да еще и на базары? Видимо, бишкекчане очень стойкие.

Люди, которые меняли мир

Много ли вы знаете людей, в честь которых названы мыс, остров, пролив и море? А также площади, улицы, университет, пароход и самолет? Пожалуй, таких людей в мире наберется не более полусотни. И один из них — мореплаватель Витус Беринг, который 336 лет назад родился в Дании. Но вот прославился он как офицер русского флота.

Фото Commons.wikimedia.org. Экспедиция Витуса Беринга попала в шторм у Алеутских островов в 1741 году

В 1725–1730 и 1733–1741 годах руководил Первой и Второй Камчатскими экспедициями. Прошел по проливу между Чукоткой и Аляской (ныне Берингов пролив), достиг Северной Америки и открыл ряд островов Алеутской гряды. В археологии северо-восточную часть Сибири, Чукотку и Аляску (которые, как сейчас считается, соединялись ранее полоской суши) часто называют общим термином — Берингия.

Его именем названы Берингов проезд и Новый Берингов проезд в Москве, улицы в Санкт-Петербурге, Мурманске, Нижнем Новгороде, Томске, Якутске, Находке, Артеме, Астрахани и Петропавловске-Камчатском.

Существовал дизельэлектроход «Витус Беринг», который работал на Северном Морском пути.

В июне 2012 года спущено на воду буксирное многоцелевое судно ледового класса для обслуживания разработок на шельфе, названное именем Витуса Беринга.

Имя Витуса Беринга носит Камчатский государственный университет.

Именем мореплавателя назван один из самолетов авиакомпании «Аэрофлот» (Airbus A320 VP-BZO).

Имя путешественника стало брендом датских часов Bering.

Имя отважного мореплавателя носят несколько растений, произрастающих на Дальнем Востоке.

В селе Шекер 83 года назад, в 1935 году, родился писатель, поэт, сценарист, редактор, публицист Ашим Джакыпбеков. Работал в школе, заведующим редакцией художественной литературы издательства «Мектеп». С 1969 года работал на студии «Киргизфильм» заместителем, а потом и главным редактором. Именно в это время началось возрождение кыргызского киноискусства.

Фото kino-teatr.ru. Ашим Джакыпбеков

Он создал такие киноповести, как «Мы росли без отцов», «Жестокое направление», «Баба-Яга на Луне» и «Чолпонбай». Внес огромный вклад в развитие художественного перевода. Самый главный труд его жизни — роман «Тенири Манас». В нем писатель переложил эпос «Манас» в виде прозаического произведения. За эту работу Ашим Джакыпбеков удостоился Государственной премии имени Токтогула.

Сегодня же исполняется 67 лет известному рок-музыканту Марку Нопфлеру. Он появился на свет в шотландском городе Глазго. Миру известен как один из основателей в 1977 году группы Dire Straits, автор большинстве ее песен и вокалист.

Его вокал лучше всего описывается немецким термином Sprechgesang — не совсем пение, но и не разговор. Он использует гитару так, будто она является его вторым «голосом».

Продюсировал альбомы очень многих музыкантов, среди которых Тина Тернер, Крис Ри, Боб Дилан, Эмилу Харрис. Написал музыку к таким фильмам, как «Местный герой», «Принцесса-невеста», «Дневник террориста», «Метролэнд», «Последний поворот на Бруклин» и «Плутовство».

Марк Нопфлер — один из лучших гитаристов, предпочитающих пальцевую технику звукоизвлечения. Он занял 27-ю позицию в списке 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала «Роллинг Стоун». И мы предлагаем послушать его самые лучшие гитарные соло:

Памятные даты

Сегодня у парней и девушек есть повод поднять бокал прохладного сока за Международный день молодежи. Дата установлена ООН в 1999 году. Правда, у нас тоже есть схожий праздник — День молодежи Кыргызской Республики. Но вот отмечается он ежегодно 10 ноября.

Если вы все-таки решили сегодня отметить дату в веселой компании, то постарайтесь вести себя в рамках приличий. Это особо актуально, учитывая, что сегодня в Кыргызстане еще один профессиональный праздник.

День сотрудника уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы Кыргызской Республики.

А еще сегодняшний день могут считать праздничным многие женщины и работники швейной промышленности. Ведь 166 лет назад, в 1851 году, американец Айзек Зингер получил патент на свою первую швейную машинку.

Фото из Интернета. Теперь это предмет антиквариата, хотя вполне работоспособный

И хотя ее создал около второй половины XVIII века изобретатель Карл Дрес, именно имя Зингера стало неразрывно ассоциироваться со швейной машинкой. Кстати, именно в его аппарате игла двигалась вертикально, а ткань, прижатая специальной лапкой, располагалась на горизонтальной платформе, ее продвижение осуществлялось прерывисто движущимся зубчатым колесом, а впоследствии — зубчатой пластинкой. Фактически он создал аппарат, схема которого с различными модификациями и усовершенствованиями используется до сих пор.

Кстати, два года назад, в 2015-м, Кыргызстан стал полноправным членом Евразийского экономического союза — Евразийская экономическая комиссия официально зарегистрировала республику как одного из членов ЕАЭС. Между КР и Казахстаном отменили таможенный контроль.

Фото аппарата президента Кыргызстана. Алмазбек Атамбаев и Нурсултан Назарбаев дали команду на отмену таможенного контроля на границе, находясь на Иссык-Куле

Ой, и давайте не будем спорить, правильное это решение или нет. На дворе суббота, выходной. Хочется просто расслабиться, и уж политика в такой день для разговоров — явно тема не самая лучшая. Лучше подумаем о приятном досуге. О чем чуть ниже.

Куда сходить

Культура

— На площадке кинотеатра «Россия» пройдет творческое шоу «Сцена». Это отличная возможность показать свой талант. Начало в 18.00.

— Для тех, кто на Иссык-Куле: в селе Кок-Сай Тонского района пройдет фестиваль «Ловчих птиц». В программе конноспортивные игры, представление охоты орлов и соколов, стрельба из лука, фольклорная программа, представление ремесленного мастерства и выставка национальных костюмов.

Подробнее о том, как провести свободный день или вечер, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Сегодня состоятся очередные матчи чемпионата Кыргызстана по футболу. Жаль, но они проходят в Кара-Балте и Кочкор-Ате. Так что сегодня праздник у болельщиков из этих городов.

Какие еще турниры с участием наших спортсменов проходят в эти дни, в «Спортивном календаре».

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