Ранее пропавшая и разыскиваемая Елена Лященко находится в Бишкеке. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

По информации правоохранителей, разыскиваемая вернулась из Москвы и через несколько дней прибудет в Каракол, вместе с ней в столице находится и ее супруг.

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Напомним, 27 июля 2017 года в СМИ сообщали об исчезновении Екатерины Лященко.

«В 12.45 она вышла из здания «Банк Азии», где работала, и ушла в неизвестном направлении, но перед уходом написала объяснительную, где указала, что перепутала карты клиентов, в результате вышла недостача в 182 тысячи сомов, которую Лященко за очень короткий промежуток времени полностью возместила клиенту. Потом она написала вторую объяснительную, где указала, что просит уволить ее по собственному желанию», — говорилось в сообщении.