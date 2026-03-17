Более 4 тысяч преступников в Кыргызстане остаются ненайденными

По итогам прошлого года, в Кыргызстане разыскивают 4 тысячи 192 преступников. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

По данным ведомства, в 2025 году в розыск в рамках уголовных дел были объявлены 344 человека. При этом еще 3 тысячи 848 преступников находятся в розыске с предыдущих лет.

В Генпрокуратуре также отметили рост числа пропавших без вести детей. Если в 2024 году было зарегистрировано 388 таких случаев, то в 2025 году их число увеличилось до 588.

В целом судьба 349 пропавших без вести граждан остается неизвестной.