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Общество

Без вести пропавшая и разыскиваемая Екатерина Лященко вылетела в Москву

«Установлено, что 28 июля 2017 года в 14.22 Екатерина Лященко прошла регистрацию в аэропорту «Манас» города Бишкека и вылетела рейсом № 111881 в направлении «Шереметьево-2» города Москвы», — сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.  

По информации ведомства, оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения без вести пропавшей Лященко Екатерины на территории Российской Федерации продолжаются. 

Ранее сообщалось, что  27 июля 2017 года без вести пропала Екатерина Лященко. 

«В 12.45, она вышла из здания «Банк Азии», где работала, и ушла в неизвестном направлении, но перед уходом  написала объяснительную, где указала, что перепутала карты клиентов, в результате вышла недостача в  182 тысячи сомов, которую Лященко за очень короткий промежуток времени полностью возместила клиенту. Потом она написала вторую объяснительную, где указала, что просит уволить ее по собственному желанию», — говорится в сообщении.
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