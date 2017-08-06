Чем еще удивить туристов? Известные памятники Кыргызстана

В Кыргызстане столько интересных мест, что ИА «24.kg» не в силах остановиться и продолжает знакомить читателей с достопримечательностями страны. Сегодня мы расскажем об известных людях и установленных в их честь памятниках.

Входная арка парка имени Ивана Панфилова

Парк Панфилова является оазисом в центре Бишкека. На этом месте всегда росли деревья. В конце 1870-х годов здесь был фруктовый питомник. Однако в 1918 году сад вымерз и через несколько лет его засадили декоративными растениями.

В 1926 году его реконструировали, после перепланировки он стал называться парком «Красной звезды» из-за внешнего сходства. Нынешнее название присвоено в 1942 году. Рядом с центральным входом обращает на себя внимание скульптура генерал-майора Ивана Васильевича Панфилова, командовавшего 316-й стрелковой дивизией. Сам вход украшает белоснежная арка в восточном стиле. Ее установили в 1949 году.

Мемориальный комплекс Пржевальского

Знаменитый исследователь Центральной Азии Николай Михайлович Пржевальский скончался в Караколе в 1888 году: выпив воды в реке, он заразился брюшным тифом. На 25 годовщину смерти путешественника его брат Евгений Михайлович пожертвовал городу 1 тысячу рублей. Местные жители собрали еще 500 рублей и решили установить памятник Пржевальскому. Однако неизвестно, на что в итоге деньги потратили.

Мемориальный комплекс Пржевальского, который включает в себя могилу, памятник и музей ученого основан лишь в 1957 году. Собранный по крупицам фонд музея составляет около 2 тысяч экспонатов. Большую ценность представляют личные вещи и подлинные фотографии путешественника, а также труды его соратников и последователей.

Тамгинский военный санаторий

На немноголюдном южном побережье озера Иссык-Куль находится знаменитый климатический и грязевой санаторий «Тамга». Он расположился рядом с крупным источником целебных сульфидных илов. Это месторождение обнаружили еще в начале XIX века, а строительство уникального санатория началось в 1930-х годах.

Во время Великой Отечественной войны в нем лечились раненые офицеры с фронта. В свое время здесь побывал практически весь генералитет Советской Армии. Позже после сложных полетов проходили реабилитацию космонавты.

Главной достопримечательностью санатория является огромная лестница к пляжу длиной в 125 ступеней, построенная японскими военнопленными. Это не просто красивый элемент архитектурного дизайна. Лестницу используют как кардиотренажер. Санаторий хоть и считается подведомственным учреждением Комитета по делам обороны, но отдохнуть здесь может любой желающий.

Памятник Юрию Гагарину

Космонавтам в Кыргызстане уделяют особое внимание, особенно на Иссык-Куле. Кроме санатория, куда приезжал Юрий Гагарин, можно найти и посаженное им дерево, и камень, на котором он когда-то сфотографировался. Он находится в ущелье Барскоон. В каменной глыбе выбит бюст Юрия Гагарина. В 1990-е годы его уничтожили, замазав бетоном. Недавно памятник восстановлен.

Могила Уркуе Салиевой с надгробным памятником

Уркуя Салиева родилась в 1910 году в селе Муркут Ноокатского района Ошской области. Воспитываясь в строгих мусульманских традициях, она вопреки всему боролась за права женщин. Она доказала, что женщины имеют право на голос.

Однако ее светлым целям и планам не суждено было сбыться. Уркую Салиеву в возрасте 24 лет убили враги советской власти. Ее похоронили в родном селе, где и установлен надгробный памятник. Но, конечно, самым известным в Кыргызстане считается монумент, возведенный в Бишкеке.

О судьбе Уркуи Салиевой снят художественный фильм «Поклонись огню», который получил приз «Золотая пальмовая ветвь» Всемирного Каннского фестиваля.

В селе Муркут также открыт музей Уркуи Салиевой, где хранятся ее личные вещи, фотографии и документы.

Памятник спасателям

Памятник установлен 1 июля 2011 года на аллее Спасателей в столичном парке Победы имени Даира Асанова. Это бронзовый монумент мужчины с маленькой девочкой на руках и надписью «Коргоо. Сактоо. Жардам» («Защита. Спасение. Помощь»). Аллея создавалась силами спасателей в течение трех месяцев. В Кыргызстане работает около 6 тысяч спасателей. В год в стране происходит более 300 чрезвычайных ситуаций, и всегда на помощь приходят отважные люди.