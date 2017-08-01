Дело Текебаева. Адвокаты подсудимых просят пригласить специалиста из Нацбанка

На судебном процессе по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова адвокаты просят пригласить на процесс специалиста из Национального банка.

Адвокат Бактыбек Жумашов заявил ходатайство о вызове в суд специалиста-финансиста. В материалах дела есть выписка из банка, где у Леонида Маевского имеется счет, а в документах представлен отчет о движении денег с этого счета, но там использованы банковские термины, которые защитники и обвиняемые не понимают. «Поэтому мы и просим вызвать финансиста, чтобы он разъяснил», — пояснил Бактыбек Жумашов.

Судья Айбек Эрнис уулу отказал в удовлетворении, отметив, что суд не обязан разъяснять и приглашать эксперта ради расшифровки одного слова. Бактыбек Жумашов заявил отвод, но судья отказался его рассматривать.

Тогда Омурбек Текебаев заявил, что недоверие выражено за наглый и безосновательный отказ судьи удовлетворить ходатайство и принять в производство свой отвод. Отметим, суд исследует материалы дела.