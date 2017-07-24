Кыргызстанцы возмущены предприимчивостью вооруженных «братков»

Жители Кыргызстана неоднократно поднимали вопрос незаконной установки шлагбаумов местечковыми «бизнесменами» с целью отъема денег у отдыхающих, выезжающих на природу. Этот «вид спорта» очень популярен в нашей стране, написал на своей странице в Facebook пользователь Дмитрий Греков.

«Многие бишкекчане хорошо знают ближайшее к городу ущелье Ала-Арча и стоянку Рацека на леднике Ак-Сай. Эта поляна у подножия красивейших вершин Кыргызского Ала-Тоо была местом проведения спортивных мероприятий кыргызских альпинистов на протяжении десятилетий. Многие горожане поднимаются сюда в выходные, чтобы полюбоваться ледником и окружающими его пиками», — говорится в сообщении.

По мнению Дмитрия Грекова, всему этому, похоже, пришел конец. Он написал, что некий «господин В.А.Комиссаров решил, что эта поляна принадлежит только ему, поставив забор и вооруженную охрану».

Пользователь предупреждает любителей активного отдыха, чтобы они не удивлялись, когда «с них будут требовать деньги вооруженные «калашами» братки, пихая в лицо какую-нибудь бумажку».

«На каком основании на территории природоохранного парка находятся люди с огнестрельным оружием в местах скопления отдыхающих туристов и в резиденции президента Кыргызской Республики? Наверное, в нашей стране за деньги можно решить все? По поводу незаконного присвоения господином Комиссаровым земельного участка ведется судебное расследование», — написал Дмитрий Греков.