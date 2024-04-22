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Житель Токмака незаконно продавал оружие и боеприпасы. Его задержали

В Токмаке задержан подозреваемый в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, поступила оперативная информация о том, что некий мужчина в селе Ивановка Иссык-Атинского района продает оружие.

Факт зарегистрирован в ОВД Токмака. Возбуждено уголовное дело по статье 267 «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Милиция установила личность подозреваемого, им оказался гражданин Ш.Э., 1984 года рождения. Во время обыска его дома нашли 55 патронов неустановленного калибра, два нарезных патрона предположительно калибра 7,62 миллиметра и предположительно пистолет Макарова.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу назначены судебно-правовые экспертизы. Проводятся необходимые следственные действия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292244/
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