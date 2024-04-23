Коррупционная схема на КПП «Ак-Тилек». Задержаны налоговик и автоинспектор

Несколько сотрудников Налоговой службы, автоинспектор и их посредник задержаны на КПП «Ак-Тилек» за систематическое вымогательство у предпринимателей. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ КР.

«ГКНБ совместно с Таможенной службой в рамках уголовного дела по фактам вымогательства установили, что в близи КПП «Ак-Тилек — автодорожный» отдельные сотрудники (сводного поста ЕАЭС) Государственной налоговой службы при Министерстве финансов в целях незаконного обогащения организовали устойчивую коррупционную схему по вымогательству денег у частных предпринимателей», — говорится в сообщении.

Таким образом, 22 апреля чекистами задержаны старший инспектор сектора по работе с косвенными налогами рамках ЕАЭС по Чуйской области, инспектор ГНС по работе с косвенными налогами в рамках ЕАЭС по Чуйской и Таласской областям, сотрудник постовой службы УВД Чуйской области и посредник сотрудников ГНС.

Устанавливаются другие возможные участники преступной группы.