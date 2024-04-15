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Житель Сузака незаконно продавал огнестрельное оружие и боеприпасы

В Сузакском районе задержан житель по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, в результате оперативных мероприятий стало известно о гражданине ближнего зарубежья, временно проживающем в Сузакском районе. По сведениям оперативников, он продавал боевое огнестрельное оружие через доверенных лиц.

Установлена его личность — Р.К., уроженец Сузакского района, 1977 года рождения, принявший гражданство ближнего зарубежья. Оружие, которое он продавал, оказалось незарегистрированным и без отличительных номеров.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

Возбуждено уголовное дело по статье 267 «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР.

Во время обыска дома нашли большой арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов различного калибра и комплектующие к ним.

По факту незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов начато следствие и назначены судебно-правовые экспертизы. Р.К. задержан и водворен в ИВС.

Проводятся дополнительные мероприятия по установлению канала поступления и источников приобретения оружия и боеприпасов. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/291598/
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