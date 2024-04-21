Члены ОПГ вымогали $500 тысяч и 1 миллион сомов у чиновников органов местной власти в Ошской области.

По данным МВД, сотрудники следственной службы задержали двух членов ОПГ по подозрению в вымогательстве. Они состоят на учете как члены ОПГ Камчи Кольбаева.

Уголовное дело возбуждено по заявлению руководителей органов местного самоуправления в Ошской области по факту вымогательства крупной суммы денег.

Задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, решением Первомайского районного суда Бишкека им избрана мера пресечения в виде ареста. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

По некоторым данным, требующих уточнения, один из подозреваемых является родным братом депутата Жогорку Кенеша.