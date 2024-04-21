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Члены ОПГ вымогали более $500 тысяч у чиновников местной власти в Ошской области

Члены ОПГ вымогали $500 тысяч и 1 миллион сомов у чиновников органов местной власти в Ошской области.

По данным МВД, сотрудники следственной службы задержали двух членов ОПГ по подозрению в вымогательстве. Они состоят на учете как члены ОПГ Камчи Кольбаева.

Уголовное дело возбуждено по заявлению руководителей органов местного самоуправления в Ошской области по факту вымогательства крупной суммы денег.

Задержанным предъявлено обвинение в совершении преступления, решением Первомайского районного суда Бишкека им избрана мера пресечения в виде ареста. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

По некоторым данным, требующих уточнения, один из подозреваемых является родным братом депутата Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292157/
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