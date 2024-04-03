В Бишкеке иностранец шантажировал девушек, угрожая выложить интимные видео. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, задержан гражданин Египта Е.А., 2000 года рождения. Он знакомился с девушками и приглашал их на совместный отдых.

Фото пресс-центра ГКНБ

«Скрытно снимал все происходящие моменты на видео и запугивал девушек, угрожая выложить снятое в соцсети. Путем шантажа вымогал деньги и принуждал девушек к сексу», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в СИЗО на два месяца.

Следствие по делу продолжается.