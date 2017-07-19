Астрофизики поймали сигналы от близкой к Земле звезды

Астрофизики поймали аномальные сигналы от близкой к Земле звезды. Их природу наука пока объяснить не может, написали зарубежные СМИ.

Уточняется, что ученые из обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико зафиксировали странные радиоизлучения от звезды Росс 128, расположенной на расстоянии всего 11 световых лет от Земли в созвездии Девы.

«Первые сигналы от красного карлика были получены в мае 2017 года. При повторном их изучении они повторились», — говорится в сообщении.

Астрофизики отмечают, что сигнал необычен не только для звезд, но и для самой Росс 128, которая ранее сигнализировала на высоких частотах.