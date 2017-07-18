Родители сбитых школьников получили материально-моральную компенсацию от виновника ДТП, поэтому отказались от обвинений. Об этом сообщил адвокат пострадавших Токтосун Шарабидинов.

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Но сумму компенсациии он не озвучил. «Они имеют право на компенсацию так же, как и отказаться от обвинений. Но как уже сказал судья, дело продолжится. Примирение сторон может служить смягчающим обстоятельством», – отметил Токтосун Шарабидинов.

Напомним, 21 апреля в Бишкеке на пересечении улиц Бакаева (бывшая Чапаева) и Ремесленной водитель на «Мерседесе» сбил двух девятилетних учеников школы № 74 и скрылся. У пострадавших врачи диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, а у одного – и перелом основания черепа.

Управлял машиной гражданин Кыргызстана Мирлан Ажибеков, 1988 года рождения.