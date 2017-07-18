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Общество

Родители сбитых школьников отказались от обвинений

Родители сбитых школьников отказались от обвинений. Об этом сегодня сообщили адвокаты пострадавших.

Матери двух детей подвердили свое заявление об отказе от претензий к обвиняемому М. Ажибекову, который в зале суда попросил прощения у родителей мальчиков. 

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Но судья Ленинского районного суда сообщил, что в соответствии с законом разбирательство продолжится, несмотря на примирение сторон.

Напомним, 21 апреля в Бишкеке на пересечении улиц Бакаева (бывшая Чапаева) и Ремесленной водитель на «Мерседесе» сбил двух девятилетних учеников школы № 74 и скрылся. У пострадавших врачи диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму, а у одного и перелом основания черепа.
Управлял машиной гражданин Кыргызстана Мирлан Ажибеков, 1988 года рождения.
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