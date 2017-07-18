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Общество

Из-за стаи птиц на шесть часов задержали рейс в Бишкек из Екатеринбурга

Из-за стаи птиц вчера на шесть часов задержали рейс в Бишкек из Екатеринбурга. Об этом сообщили российские СМИ.

Птицы «напали» на самолет в Симферополе. Рейс в Екатеринбург отложили из-за вынужденного ремонта носового обтекателя. Повреждение фюзеляжа обнаружили во время послеполетного осмотра воздушного судна. Из-за этого было изменено по цепочке расписание всего маршрута. Были задержаны рейсы «Уральских авиалиний»: из Симферополя на 2 часа и из Анапы на 2,5 часа.

В Бишкек люди не могли вылететь 6 часов (рейс U6-2985), также ждали несколько часов летевшие в Прагу (U6-901) и Симферополь (U6-2931).
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