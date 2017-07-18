Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Во вторник, 18 июля, в Бишкеке +29 и без осадков. Прогноз погоды по стране найдете тут.

Из-за политически активного (иногда даже слишком) населения все реже хочется читать новости, но вы так не делайте. Быть в курсе событий важно: вдруг свет отключат или Брэд Питт к нам приедет (мечтать никто не запрещал).

Отключение света, воды, газа

В Бишкеке света не будет с 8.00 до 19.00:

— в жилмассивах «Кок-Джар», «Алтын-Ордо», «Полицейский городок»;

— в селе Кок-Джар;

— в районе Ботанического сада.

Перебои с энергоснабжением возможны и в регионах.

Перекрытые дороги

Тоннель на перевале Тоо-Ашуу будут ежедневно закрывать с 7.00 до 9.00 и с 24.00 до 2.00 до 25 июля. Планируйте поездку заранее, чтобы не попасть в пробку. А они там многокилометровые.

В столице по-прежнему закрыта улица Тыныстанова (от Киевской до Токтогула).

Ремонт теплосети на улице К.Акиева (от Чокморова до Токтогула и от Киевской до проспекта Чуй) продолжается, движение транспорта ограничено.

По традиции утром и вечером возникнут проблемы при проезде проспекта Манаса из-за движения кортежей. Утром трассу временно перекрывают в районе 8.30, 9.00 и 10.00, вечером — приблизительно в 18.30–19.00.

Люди, которые меняли мир

18 июля 1938 года в селе Кен-Булак Чуйского района родился оперный певец (бас), народный артист СССР Хусейн Мухтаров.

С 1964 года он солист Кыргызского театра оперы и балета имени А.Малдыбаева. Выступал в концертах, в том числе со своей супругой — народной артисткой КР Эсен Молдокуловой. В камерный репертуар (помимо многочисленных оперных сцен и арий) входили романсы М.Глинки, А.Бородина, П.Чайковского, С.Рахманинова, Г. Свиридова, а также русские, украинские, казахские, кыргызские, дунганские и песни других народов.

В этот день также родился Нельсон Мандела — первый чернокожий президент Южноафриканской Республики.

18 июля отмечают Международный день Нельсона Манделы. Новая дата в календаре международных праздников появилась в знак признания вклада бывшего президента ЮАР в дело мира и свободы.

Он был одним из самых известных активистов в борьбе за права человека, за что 26 лет провел в тюрьме. В 1990 году правозащитник был освобожден из заключения, а в 1993-м удостоился Нобелевской премии мира.

Памятные даты

Женщины-автолюбители наверняка с особым трепетом относятся к 18 июня. Дело в том, что именно в этот день в 1925 году в США официально объявили, что женщины могут быть водителями не хуже мужчин. Хотя, признаем, не все. От некоторых хочется сбежать на другую планету.

Давно у нас в карте не было веселых праздников и дат. Обделить вниманием этот мы просто не смогли.

Уже 60 лет 18 июня в США национальный праздник — День хот-дога.

Если у вас завалялся подобный костюмчик (мало ли, люди разные бывают) самое время его надеть. Или, забыв о диетах и правильном питании, позволить себе хот-дог-другой.

А вот что стало для нас настоящим открытием: 50 лет исполняется американскому актеру, сценаристу и режиссеру Вину Дизелю. Кто бы мог подумать, что горячий мачо из «Форсажа» такой… взрослый.

Еще немного о кино. 18 июля 1986-го (31 год назад) на экраны США вышел научно-фантастический боевик «Чужие» с Сигурни Уивер в главной роли. Входит в «классическую тетралогию». Фильм регулярно фигурирует в списках наиболее значимых и высокохудожественных картин жанра.

У кого намечаются тои

47 лет отмечает сегодня депутат Жогорку Кенеша от фракции «Республика — Ата Журт» Бактыбек Сыдыков.

Родился депутат 18 июля 1970 года в городе Исфане Ляйлякского района Баткенской области.

День рождения и у главы Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбека Жумаканова. Он родился 18 июля 1960 года (57 лет).

Куда сходить

Культура

В Кыргызско-Японском центре человеческого развития сегодня вас научат плести японские традиционные сандалии. Начало мастер-класса в 15.00.

Можно также посоревноваться в интеллектуальной игре PubQuiz или просто посмотреть, как другие блещут знаниями. Начало в 19.30 в Munchen Pub.

Подробную афишу мероприятий на неделю читайте здесь.

Спорт

Ох, какая дата! 18 июля 1898 года создан футбольный клуб «Атлетик Бильбао». Это один из самых титулованных клубов Испании. Он восемь раз выигрывал чемпионат страны и двадцать четыре раза побеждал в Кубке короля. Из всех клубов основателей лишь «Атлетик», «Реал Мадрид» и «Барселона» ни разу не покидали высший испанский дивизион.

К сожалению, в Бишкеке сегодня посмотреть нечего, но мы не забываем болеть за наших спортсменов, которые отстаивают честь страны за рубежом.

Например, в Венгрии, где проходит чемпионат по водным видам спорта, или в Казахстане — на международных соревнованиях по теннису среди женщин.

Календарь спортивных событий на неделю здесь.

А это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.00, Национальная филармония — съезд политической партии «Ата Журт»;

— 9.30, Октябрьский районный суд — заседание по делу депутата ЖК Игоря Чудинова;

— 9.30, Первомайский районный суд — заседание по делу депутата ЖК Алмамбета Шыкмаматова;

— 9.30, Первомайский районный суд — заседание по делу Омурбека Текебаева;

— 11.00, Ленинский районный суд — заседание по делу о сбитых школьниках;

— 11.00, Первомайский районный суд — заседание по делу журналиста Зулпукара Сапанова.

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