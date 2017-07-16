17 июля: где в Бишкеке и регионах Кыргызстана отключат свет

В некоторых районах Бишкека и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

В Бишкеке:

9.00-15.00 - жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Шаты, Берекет); 9.00-18.00 - пересечение улиц Токомбаева и Жукеева-Пудовкина, улица Хмельницкого, жилгородок Совмина, жилмассив «Аска-Таш» (улицы Кеминская, Месароша, Темировская, Садовая);

8.00-18.00 - микрорайоны 3-7-й, 11-й, 12-й, «Асанбай»;

9.00-19.00 - улицы Орозбекова, Мичурина, переулок Нарынский.

9.30-20.00 - улицы Ибраимова, Куренкеева, Усенбаева, Абдрахманова, Мичурина, проспект Жибек Жолу;

9.00-17.00 - микрорайон «Джал», 15, улицы Темировская, Кеминская, переулок Кеминский.

В Чуйской области:

9.00–17.00 — села Ленинское (улицы Мостовая, Речная, Новая, Набережная), Кой-Таш (улица Новая), Васильевка (улица Комсомольская), Беш-Кунгей (улица Проектируемая), Городская Селекция, Кашка-Баш, Нижний Орок, Верхний Орок, Ак-Джол (улицы Дачная, Фрунзе, Набережная, Школьная);

город Кара-Балта (улицы Интернациональная, Луговая, Труда, Тулебердиева, Киргизская, Орджоникидзе, Грибоедова, 50 лет Киргизии, Кооперативная, Северная, Пограничная, Буденного, Агрономическая, Центральная), село Новониколаевка (улицы Свердлова, Кирова);

10.00-17.00 - села Темен-Суу, Бала-Аилчи, Ак-Башат;

8.00-18.00 - села Чуй, Промзона.

В Иссык-Кульской области:

7.00–17.00 - села Тилекмат, Ан-Остон, Мундуз, Ак-Добо, Ырдык, Конкина, Кабак, Чырак, Сары-Камыш.

В Нарынской области:

9.00–17.00 - села Ак-Жар, Чаек, Беш-Терке, Мин-Куш, Орнок, Сары-Булун, Тендик, Кобогон-Сай.

В Ошской области:

9.00–17.00 - город Ош (микрорайон «Тюлейкен», улицы Ошская, Курманджан Датки, Ленина, 8 Марта, Кызыл-Аскер, Нариман, Кыргызская, село Жаны-Турмуш), сельские управы Савай, Сары-Таш, Кара-Кульджа, Кенеш, Сары-Булак, Ылай-Талаа, Чалма, Капчыгай, Ой-Тал, Кызы-Жар, Алайку.

В Баткенской области: