Только 40 процентов первых беременностей в Центральной Азии желанные

Только 40 процентов беременностей в Центральной Азии — желанные. Об этом сообщила сегодня журналистам исполнительный директор ОО «Альянс по репродуктивному здоровью» Галина Чиркина.

«Последние исследования по Центральной Азии говорят: 60 процентов женщин, которые впервые забеременели и находились в браке, заявляли о том, что их беременности были нежелательными. То есть в остальных случаях женщины хотели бы предохраняться, но, к сожалению, в той или иной степени не имели доступа к контрацептивам или просто не знали, как это делать», — сказала она.

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«Насилие в отношении женщин и детей — очень серьезный аспект, связанный непосредственно с вопросами репродуктивного здоровья. Зачастую когда мы консультируем женщину по вопросам беременности, обнаруживаем, что беременность наступила в результате домашнего сексуального насилия. И всякий раз мы сталкиваемся с тем, что нам говорят: «Как, неужели муж может изнасиловать жену?! Это априори невозможно! Потому что они согласились на отношения». Но не на насилие же», — подчеркнула Галина Чиркина.

«Очень многие мужчины в ходе соцопросов в регионах Кыргызстана заявляли, что не используют презервативы, если имеют сексуальные отношения с супругой», — добавила она.