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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: подписано распоряжение, согласно которому предприятия, ориентированные на экспорт или замещение импорта, смогут получить государственную финансовую поддержку.

Сообщает пресс-служба президента КР:
— подписан закон о ратификации соглашения о предоставлении инвестиционного кредита по проекту «Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2»;
— подписан закон о ратификации меморандума с правительством ОАЭ;
— внесены изменения в указ о мерах по совершенствованию избирательной системы КР;
— подписан закон о ратификации соглашений с Европейским банком реконструкции.

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