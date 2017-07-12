Сегодня в рубрике «Официально»

«Окмотпресс»: подписано распоряжение, согласно которому предприятия, ориентированные на экспорт или замещение импорта, смогут получить государственную финансовую поддержку.
Сообщает пресс-служба президента КР:
— подписан закон о ратификации соглашения о предоставлении инвестиционного кредита по проекту «Ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2»;
— подписан закон о ратификации меморандума с правительством ОАЭ;
— внесены изменения в указ о мерах по совершенствованию избирательной системы КР;
— подписан закон о ратификации соглашений с Европейским банком реконструкции.
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