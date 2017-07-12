18:50
+28
USD 69.61
EUR 79.32
RUB 1.15
Общество

Большому театру предложили поставить балет о Ленине
Заместитель председателя ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович призвал Большой театр сделать к столетию Октябрьской революции постановку балета о Владимире Ленине. Об этом сообщил портал utro.ru.
 

Малинкович сказал, что в партии внимательно следят за ситуацией в связи с отменой в театре балета «Нуреев». Лучшим выходом в тупиковой ситуации будет не продолжение бесплодных попыток улучшить балет про эмигранта Нуреева, а сделать к 100-летию Октября балетную постановку про Владимира Ильича Ленина, считает Малинкович.

Зампред «Коммунистов России» добавил, что в постановке должен быть использован броневик, а лучшие балерины Большого смогут символически изобразить крейсер «Аврора».

Партия может помочь Большому с подготовкой либретто к спектаклю, сказал Малинкович.

Коммунисты готовятся направить руководству театра соответствующее письмо.
Ссылка:
просмотров: 40
Версия для печати
Материалы по теме
Артист балета из Кыргызстана занял третье место в международном конкурсе
Два танцора из Кыргызстана поборются за главный приз конкурса артистов балета
Пятеро танцоров из Кыргызстана прошли во II тур конкурса артистов балета
Танцоры из Кыргызстана участвуют в международном конкурсе артистов балета
В Бишкеке прошла презентация детской книги «Балерина»
Жизнь в танце Каната Надырбека
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
В&nbsp;Бишкеке начали строительство надземных переходов В Бишкеке начали строительство надземных переходов
Амбициозный Сапар Исаков об&nbsp;амбициозном &laquo;Таза коом&raquo; Амбициозный Сапар Исаков об амбициозном «Таза коом»
Родственники двух сбитых машиной школьников избили подсудимого и&nbsp;конвой Родственники двух сбитых машиной школьников избили подсудимого и конвой
Бизнес
БТА Банк работает напрямую с&nbsp;Международной системой денежных переводов RIA БТА Банк работает напрямую с Международной системой денежных переводов RIA
Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев
Победителей викторины &laquo;Счастливые SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom все больше! Победителей викторины «Счастливые SMS» от MegaCom все больше!
Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на&nbsp;новом портале &laquo;ИгрО!тека&raquo; Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на новом портале «ИгрО!тека»