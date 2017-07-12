Большому театру предложили поставить балет о Ленине

Заместитель председателя ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович призвал Большой театр сделать к столетию Октябрьской революции постановку балета о Владимире Ленине. Об этом сообщил портал utro.ru.

Малинкович сказал, что в партии внимательно следят за ситуацией в связи с отменой в театре балета «Нуреев». Лучшим выходом в тупиковой ситуации будет не продолжение бесплодных попыток улучшить балет про эмигранта Нуреева, а сделать к 100-летию Октября балетную постановку про Владимира Ильича Ленина, считает Малинкович.

Зампред «Коммунистов России» добавил, что в постановке должен быть использован броневик, а лучшие балерины Большого смогут символически изобразить крейсер «Аврора».

Партия может помочь Большому с подготовкой либретто к спектаклю, сказал Малинкович.

Коммунисты готовятся направить руководству театра соответствующее письмо.