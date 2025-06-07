В городе Ош вместо памятника Ленину установят флагшток

Отмечается, что на месте памятника установят флагшток, как в Бишкеке.

В Оше памятник Ленину перенесут в парк «Мээрим». Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета южной столицы.

К примеру, в городах России, в тех же Санкт-Петербурге и Белгороде, тоже демонтированы или перенесены в другие места памятники Ленину. Это обычная практика в целях улучшения общего архитектурного и эстетического облика городов.

«Поэтому не стоит политизировать этот вопрос», — призывают в мэрии города.