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Общество

В городе Ош вместо памятника Ленину установят флагшток

В Оше памятник Ленину перенесут в парк «Мээрим». Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета южной столицы.
 
Отмечается, что на месте памятника установят флагшток, как в Бишкеке.
 
К примеру, в городах России, в тех же Санкт-Петербурге и Белгороде, тоже демонтированы или перенесены в другие места памятники Ленину. Это обычная практика в целях улучшения общего архитектурного и эстетического облика городов.
 
«Поэтому не стоит политизировать этот вопрос», — призывают в мэрии города.
 
Напомним, что сегодня в Оше снесли памятник Ленину.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331855/
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