В Кыргызстане задержана банда, совершившая нападение на кафе «Цзи Сянь»

Задержана и обезврежена банда, занимавшаяся разбойными нападениями, кражами из организаций и учреждений, в том числе хищением огнестрельного оружия в крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Кыргызстана.

Уточняется, что на счету преступной группы многочисленные громкие и резонансные преступления.

По информации ведомства, 6 февраля совершено разбойное нападение на китайский ресторан «Цзи Сянь», расположенный на улице Абдрахманова в центре Бишкека.

Примерно в 21.55 в кафе ворвались вооруженные лица в масках и, угрожая персоналу кафе и посетителям, забрали из кассы 100 тысяч сомов и скрылись.

В конце мая в доме осужденного Октябрьским районным судом за соучастие в убийстве и приговоренного к 12 годам лишения свободы гражданина Э. уулу У., 1991 года рождения, при обыске изъяли незаконно хранящиеся газовый и пневматический пистолеты с патронами, а также 97 тысяч сомов.

По данным ГСУ, отбывая наказание, подозреваемый являлся «смотрящим за общаком» и активным членом организованной преступной группы.

Ведомство сообщило, что в начале июня Э. уулу У. предъявили обвинение за разбой и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ КР.

«Установлено, что обвиняемый Э. уулу У., а также граждане Ж.Б. и А.Дж. 27 апреля примерно в 3.00 взломали входную дверь и проникли в здание ОсОО «Альфа-секьюрити». Злоумышленники похитили девять карабинов марки «Сайга-410», 10 травматических пистолетов марки МР-471 и три пистолета марки ИЖ-71», — говорится в сообщении.

ГСУ МВД возбудило уголовное дело по статье 164 часть 3 УК КР (кража чужого имущества).

«5 мая примерно в 4.00 банда проникла в здание лифторемонтной организации на улице Толстого и похитила 285 тысяч сомов. По данному факту возбужденно уголовное дело по статье 164 часть 3 УК КР (кража имуществ)», — сообщила пресс-служба.

Помимо этого, в ночь на 30 мая члены преступной группы проникли в здание фирмы, расположенной на улице Карасаева.

«Злоумышленники похитили 396 тысяч сомов. В ходе расследования задержан еще один соучастник преступлений — уроженец села Сокулук, проживающий в Военно-Антоновке, ранее судимый М.Э., 1989 года рождения», — сообщили оперативники.

Уточняется, что при обыске в его доме изъято укороченное ружье (обрез). Задержанному предъявлено обвинение по статье 168 часть 3 УК КР и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ.

В начале июля при обыске в доме еще одного подозреваемого — бишкекчанина, ранее судимого по статье 97 часть 1 (убийство) УК КР, изъято 40 патронов калибра 7,62 миллиметра для боевого пистолета марки ТТ. Задержанному предъявлено обвинение по статье 241 часть 1 (незаконное хранение оружия и боеприпасов) УК КР. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Установлены также остальные участники, в том числе организатор указанных преступлений — уроженец Таласской области Жылдызбек Бекмурзаев, 1986 года рождения, ранее неоднократно судимый за разбой, изнасилование, грабеж. Он объявлен в межгосударственный розыск.

По оперативной информации, 15 мая он, управляя машиной «Мерседес-Бенц S63», совершил ДТП с автомобилем «Хонда Стэпвэгон». В результате водитель «Хонды» скончался на месте, а пассажирку «Мерседеса» К.Г., 1989 года рождения, доставили в Чуйскую областную больницу.

Кроме этого, сотрудники органов внутренних дел установили другую автомашину — марки LEXUS GS 300, принадлежащую Жылдызбеку Бекмурзаеву.

При задержании данного автомобиля им управляла жительница одной из пригородных новостроек — гражданка М.Н., 1994 года рождения. Девушка является близкой знакомой разыскиваемого.

15 июня еще одному активному соучастнику преступлений — уроженцу Аламудунского района Чуйской области А.Дж., 1984 года рождения, заочно предъявлено обвинение по статье 168 часть 3 (разбой) УК КР. На днях его задержали в Москве, решается вопрос о его экстрадиции.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий 19 июня похищенное из ОсОО «Альфа-секьюрити» оружие найдено на территории дачных участков «Бектоо» в Аламудунском районе Чуйской области. Изъято 9 единиц огнестрельного оружия марки «Сайга 410» и 8 травматических пистолетов МР-471», — сообщили в МВД.