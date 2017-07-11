Алексей Василивецкий не знает, за что на него озлобились в молодежном крыле СДПК. Об этом он рассказал ИА «24.kg».

Напомним, ранее один из лидеров молодежного крыла СДПК Ренат Самудинов заявил, что Алексей Василивецкий не может вмешиваться в дела партии, так как является гражданином России.