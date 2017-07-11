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Общество

Алексей Василивецкий не знает, за что на него озлобились в молодежном крыле СДПК

Алексей Василивецкий не знает, за что на него озлобились в молодежном крыле СДПК. Об этом он рассказал ИА «24.kg».

Напомним, ранее один из лидеров молодежного крыла СДПК Ренат Самудинов заявил, что Алексей Василивецкий не может вмешиваться в дела партии, так как является гражданином России.

«Я не знаю сути претензий. Основное занятие в Кыргызстане — работа в проектах. Я выпустил книгу о событиях 7 апреля. Сейчас я являюсь экспертом программы развития ООН. Волонтерская деятельность не запрещена. С политикой я не связан. В СДПК у меня много друзей, как и в других партиях. Мне было бы интересно помочь организовать молодежное движение. Для этого я и встретился с молодыми активистами», — сказал Алексей Василивецкий.
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