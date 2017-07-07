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Общество

В Бишкеке проверяют арбузы и дыни на нитраты

С наступлением сезона бахчевых культур специалисты Бишкекского центра госсанэпиднадзора проводят отбор проб реализуемой продукции для лабораторных исследований на содержание нитратов.

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За 6 месяцев 2017 года исследовано 303 пробы овощей и фруктов, в том числе за первую неделю июля — 56. Из них 14 проб на бахчевые культуры.

По результатам исследований — содержание нитратов в пределах нормы.

В связи с тем, что в местах стихийной торговли не осуществляется лабораторный контроль за реализуемой продукцией, Госсанэпиднадзор не рекомендует покупать арбузы и дыни в местах стихийной торговли, особенно возле крупных автотрасс.
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