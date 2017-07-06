Мать одного из школьников, сбитых в ДТП, просит взыскать с подсудимого деньги

Мать одного из школьников, сбитых на дороге в Бишкеке, Элиза Калбаева просит суд Ленинского района взыскать с подсудимого 110 тысяч сомов. Об этом она заявила сегодня в ходе первого судебного заседания.

На процессе председательствует судья Алмаз Джоошбаев. Он удовлетворил ходатайство и дал распоряжение всем потерпевшим подготовить к следующему процессу все квитанции и документы о расходах для приобщения к делу.

В свою очередь адвокат подсудимого Мирлана Ажибекова заявил, что не возражает против приобщения к делу их иска, но если это будет только один гражданский иск об ущербе.

Напомним, 21 апреля в Бишкеке на пересечении улиц Бакаева (бывшая Чапаева) и Ремесленной водитель на «Мерседесе» сбил двух девятилетних учеников школы № 74 и скрылся.

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По информации Станции скорой помощи, у обоих тяжелая черепно-мозговая травма, а у одного и перелом основания черепа. Их доставили в отделение реанимации третьей детской больницы.

Позже выяснили, что управлял машиной гражданин Кыргызстана Мирлан Ажибеков, 1988 года рождения.

Элиза Калбаева предоставила чеки расходов, добавив, что предоставит и другие свидетельства расходов, затраченные на лечение ребенка. По ее словам, во время ДТП она была в положении, и у нее произошел выкидыш.

Следующее заседание состоится 12 июля.