14:53
+35
USD 69.61
EUR 78.95
RUB 1.17
Общество

Мать одного из школьников, сбитых в ДТП, просит взыскать с подсудимого деньги

Мать одного из школьников, сбитых на дороге в Бишкеке, Элиза Калбаева просит суд Ленинского района взыскать с подсудимого 110 тысяч сомов. Об этом она заявила сегодня в ходе первого судебного заседания.

На процессе председательствует судья Алмаз Джоошбаев. Он удовлетворил ходатайство и дал распоряжение  всем потерпевшим подготовить к следующему процессу все квитанции и документы о расходах для приобщения к делу.

В свою очередь адвокат подсудимого Мирлана Ажибекова заявил, что не возражает против приобщения к делу их иска, но если это будет только один гражданский иск об ущербе.

Напомним, 21 апреля в Бишкеке на пересечении улиц Бакаева (бывшая Чапаева) и Ремесленной водитель на «Мерседесе» сбил двух девятилетних учеников школы № 74 и скрылся.

Читайте по теме
Дело о наезде на двух учеников в Бишкеке передали в суд

По информации Станции скорой помощи, у обоих тяжелая черепно-мозговая травма, а у одного и перелом основания черепа. Их доставили в отделение реанимации третьей детской больницы.

Позже выяснили, что управлял машиной гражданин Кыргызстана Мирлан Ажибеков, 1988 года рождения.

Элиза Калбаева предоставила чеки расходов, добавив, что предоставит и другие свидетельства расходов, затраченные на лечение ребенка. По ее словам, во время ДТП она была в положении, и у нее произошел выкидыш.

Следующее заседание состоится 12 июля.
Ссылка:
просмотров: 31
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Текебаева. Процесс отложен — свидетели не пришли
Задержан водитель микроавтобуса, сбивший велосипедиста
Дело Текебаева. Свидетельствуют о заинтересованности подсудимого взять миллион
Дело Текебаева. В суде начался допрос свидетелей со стороны защиты
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Дело Текебаева. Очередной свидетель обвинения ничего не слышал об $1 миллионе
Дело Текебаева. В суде зачитывают показания вдовы Таланта Маматкеримова
Чиновники представили в суде разрешение на строительство дороги по Токтоналиева
Дело Текебаева. Суд отклонил ходатайство об отводе обвинителя
Дело Текебаева. Адвокаты заявляют о сговоре судьи и прокуроров
Популярные новости
Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса Дело Омурбека Текебаева. Хроника судебного процесса
Чемпиону мира по&nbsp;кикбоксингу сделали операцию Чемпиону мира по кикбоксингу сделали операцию
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день в&nbsp;морге «Мои 24». Один день в морге
Дело Текебаева. Между адвокатами и&nbsp;свидетелем Маевским произошла перепалка Дело Текебаева. Между адвокатами и свидетелем Маевским произошла перепалка
Бизнес
С&nbsp;MegaCom в&nbsp;России и&nbsp;Казахстане Интернет как дома! С MegaCom в России и Казахстане Интернет как дома!
БТА Банк принимает оплату за&nbsp;услуги интернет-провайдера Megaline БТА Банк принимает оплату за услуги интернет-провайдера Megaline
Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G
MegaCom первым в&nbsp;Кыргызстане внедрил пятую редакцию стандартов ISO 9001 MegaCom первым в Кыргызстане внедрил пятую редакцию стандартов ISO 9001