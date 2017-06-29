Дело о наезде на двух учеников в Бишкеке передали в суд

Дело о наезде на двух учеников в Бишкеке передано в Ленинский районный суд. Подсудимый находится в СИЗО. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

Напомним, 21 апреля в ДТП на пересечении улиц Бакаева (бывшая Чапаева) и Ремесленной водитель на «Мерседесе» сбил двух школьников, которые в итоге оказались в реанимации. Родственники обвиняемого в наезде оказывали моральное давление на родных пострадавших.

Водитель, сбивший детей, уже был виновником смертельного ДТП. Два года назад он избежал наказания, потому что, взяв кредит, оплатил семье погибшего моральный ущерб. Родственники сбитого мужчины тогда простили виновника наезда.