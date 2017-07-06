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Общество

Создать сеть приютов для инвалидов, оставшихся без жилья, рекомендует омбудсмен

Создать сеть социальных приютов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без жилья, рекомендует омбудсмен Кыргызстана. Об этом сказано в спецдокладе акыйкатчи «Доступ к правосудию: основные проблемы».

В документе отмечается, что подавляющее большинство существующих объектов жилищно-коммунального и общественного назначения, транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети остается неприспособленным для людей с ограниченными физическими возможностями.

Учреждения здравоохранения и образования остаются для инвалидов недоступными. Нет условий и на дорогах для передвижения на колясках. Магазины и аптеки не оборудованы пандусами. А там, где пандусы есть, они находятся под большим углом.

Правозащитники советуют Жогорку Кенешу разработать и принять подзаконные акты, регламентирующие строительство специализированных интернатов, а также ратифицировать Конвенцию о правах инвалидов.

Ранее сообщалось, что на внедрение конвенции потребуется 36 миллиардов сомов.

В настоящее время в КР насчитывается около 170 тысяч лиц с ограниченными возможностями здоровья. Активисты не раз проводили акции в поддержку документа и собирали подписи за ратификацию Конвенции о правах инвалидов.
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