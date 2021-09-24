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Власть

Кабмин рассмотрел вопрос реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов

Кабинет министров рассмотрел вопрос реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В Кыргызстане сегодня проживает порядка 196 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья, из них больше 121 тысячи человек получают пенсии по линии Социального фонда, более 75 тысяч — ежемесячное социальное пособие по инвалидности.

«Улукбек Марипов отметил, что в рамках Указа президента «О повышении размеров ежемесячных социальных пособий отдельным категориям граждан» будет проведена индексация пенсий и пособий», — говорится в сообщении.

По итогам заседания руководителям госорганов и местных органов власти поручено:

  • доработать проект государственной программы «Доступная страна» на 2022-2040 годы и сформировать практически осуществимые мероприятия по его реализации с определением источников финансирования;
  • принять меры по осуществлению общественно-полезных проектов, направленных на оказание социальных услуг населению, в том числе ЛОВЗ, и решение социально значимых проблем;
  • рассмотреть возможность определения штатных единиц по развитию социальной интеграции лиц с инвалидностью в сферах культуры, физической культуры, спорта и паралимпийского спорта.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208304/
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