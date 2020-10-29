Нет политической воли, или Почему равные возможности существуют только на бумаге

С момента ратификации Кыргызстаном конвенции о правах инвалидов прошло полтора года официально, но, к сожалению, активных действий со стороны госорганов в ее реализации нет. Все вопросы сводятся к разработке каких-то документов, решений, обсуждений. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил председатель фонда «Оказание юридической помощи инвалидам Толкунбек Исаков.

Кто во что горазд

Он напомнил, что в ноябре прошлого года в Кыргызстане прошла акция «Доступный Кыргызстан». Тогда граждане с инвалидностью провели мониторинг общественных мест на предмет их доступности для ЛОВЗ. Из 200 проверенных ими учреждений только 20 оказались полностью оборудованы для них.

Тогда же представители НПО по защите прав людей с ограниченными возможностями здоровья обратились к президенту Сооронбаю Жээнбекову с просьбой принять их и выслушать. Но прошел год, глава государства сменился, а встречи так и не случилось.

Доступная среда же может быть создана, только если у высшего руководства страны будет на то политическая воля. Без нее останется все на уровне бумаг. Толкунбек Исаков

Он добавил, что многие госорганы предпринимают какие-то шаги в сфере создания безбарьерной среды, но часто это происходит только для галочки.

«Каждая организация решает вопросы доступности так, как она это понимает, у кого-то это получается лучше, у кого-то хуже. Нет единой государственной политики по вопросу создания доступной среды лиц с инвалидностью», — отметил Толкунбек Исаков.

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При этом порой даже в органах, которые непосредственно работают с лицами с инвалидностью, о безбарьерной среде говорить не приходится. «Один пример. В Бишкеке Медико-социальная экспертная комиссия, которая определяет наличие или отсутствие инвалидности, расположена в одном здании с факультетом усовершенствования врачей Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации. И чтобы пройти освидетельствование, лица с инвалидностью должны сначала подняться на второй этаж, пройти через него, потом снова спуститься на первый, где и находится МСЭК. Просто потому, что факультет закрыл доступ к комиссии через первый этаж», — добавил он.

В то же время Толкунбек Исаков отметил и позитивные изменения, в частности в положение о переосвидетельствовании. Так, дополнен перечень заболеваний, с которыми граждане могут направляться на экспертизу без стационарного обследования, а лица с необратимыми патологиями, в том числе ампутированными конечностями, не будут регулярно подтверждать инвалидность, а получат бессрочную.

Не только пандусы

Директор ОФ «Smile.kg» Лариса Кузнецова отмечает, что говоря о доступной среде, многие часто называют необходимость наличия пандусов. Но этого мало.

Доступная среда — это и доступ лиц с инвалидностью к информации, общественному транспорту, инклюзивное образование и многое другое. Лариса Кузнецова

Подвижки в этом направлении есть. Например, недавно Минтруда и соцразвития разработало порядок предоставления бесплатных услуг сурдоперевода для лиц с инвалидностью. Но в то же время до сих пор не утвержден план по реализации положений Конвенции ООН о правах инвалидов, до сих пор многие предложения остаются только на бумаге.

«Принята концепция инклюзивного образования, работа в этом направлении ведется, но пока инклюзивного образования я не вижу, только какие-то точечные проекты», — добавила Лариса Кузнецова.

Равные возможности

Представители НПО, занимающихся вопросами лиц с инвалидностью, отмечают, что многие проблемы у ЛОВЗ возникают из-за незнания ими своих прав, законодательства страны.

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«Когда я говорю о правовых проблемах лиц с инвалидностью, я всегда отмечаю, что мы должны не забывать, что ЛОВЗ — такие же граждане нашей страны, у которых могут быть любые вопросы в сфере права: трудовые, бытовые, наследственные. Но есть определенная специфика, чаще всего связанная с тем, что лица с инвалидностью меньше имеют доступ к информации. Поэтому не всегда знают, как защитить свои права и могут это сделать», — отметил Толкунбек Исаков.

Руководитель ОО Союз людей с инвалидностью «Равенство» Гульмира Казакунова добавляет, что говорить о равных правах невозможно без достижения равных возможностей.

А они будут создаваться только тогда, когда изменится отношение общества, государства вообще к проблемам инвалидности, к людям с инвалидностью. Гульмира Казакунова

«Необходимо преодолевать стереотипы и предрассудки, которые имеются в обществе по отношению к ЛОВЗ. Они приводят к тому, что к людям с инвалидностью формируются низкие ожидания и, следовательно, для них создаются малые возможности. Что в свою очередь приводит к разного рода сегрегации. И у людей с инвалидностью, которые отделены от общества, возникает комплекс неполноценности, они становятся боле пассивными и самоизолируются. А это приводит к тому, что общество их не видит, получается замкнутый круг», — отметила она.

В то же время она отметила, что для изменения отношения общества необходимо также, чтобы сами люди с инвалидностью изменили отношение к себе. Когда у человека оценка на уровне, он идет наравне с другими людьми и может отстаивать свои права.