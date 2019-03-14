Подписан закон о ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики «О ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 13 декабря 2006 года и подписанной 21 сентября 2011 года».

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 7 февраля 2019 года.

Цель Конвенции ООН о правах инвалидов заключается в поощрении, защите и обеспечении полного и равного осуществления инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также в поощрении уважения присущего им достоинства.

Кыргызская Республика присоединилась к Конвенции 21 сентября 2011 года в рамках работы 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, выразив намерение принять необходимые меры по реализации Конвенции в будущем.

В соответствии с принятым Законом Министерству иностранных дел Кыргызской Республики надлежит депонировать грамоту о ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов депозитарию, которым является Генеральный секретарь ООН.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.