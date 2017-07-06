Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Чем ближе выходные, тем больше хочется говорить об отдыхе, пляже и развлечениях. А почему бы и нет? Так сегодня и поступим…
В четверг, 6 июля, в Бишкеке обещают дожди, но все еще жарко: +36. Кстати, МЧС распространило предупреждение: после двух дней непогоды нас ждет небывалая жара. Самое время освежить в памяти несколько советов, как случайно не поджариться.
И помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно. В это время желательно защищать все участки тела от попадания лучей. Используйте для этого закрытую одежду и специальный крем.
Перекрытые дороги
По-прежнему закрыта улица Тыныстанова (от Киевской до Токтогула).
Ремонт теплосети по улице Калыка Акиева (от Чокморова до Токтогула и от Киевской до проспекта Чуй) продолжается, движение транспорта ограничено.
Закрыт и участок улиц Скрябина (от Байтика Баатыра до Тыныстанова) и Тыныстанова (от Медерова до Скрябина).
По традиции утром и вечером возникнут проблемы при проезде проспекта Манаса из-за движения кортежей.
Перекрывают движение по Боомскому ущелью. С 9.00 до 17.00 на 131-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт производят спуск камней.
Отключение света, газа, воды
В некоторых районах Бишкека, Чуйской и Таласской областей возможны перебои с энергоснабжением. Посмотрите здесь, не коснутся ли вас отключения света.
Газа не будет:
- в районе, ограниченном отрезками улиц Юнусалиева, Карасаева, Бектенова, Горького;
— в районе, ограниченном отрезками улиц Кайназарова, Троицкой, Месароша.
Люди, которые меняли мир
Духовное очищение, внутренний баланс, гармония души и тела — все это в последние годы стало мейнстримом. Многим невдомек, что это не только хэштеги, а за красивыми словами скрывается далеко не капустный салат на обед и пробежка по тенистым аллеям с тысячей селфи для социальных сетей.
Поэтому неформальную молодежь и красоток разного рода вряд ли зацепит следующий наш герой (зато хоть смогут сказать, последователями кого являются). Но меньше желчи, господа.
6 июля 1935 года родился Его Святейшество Далай-лама XIV — духовный лидер буддистов Тибета и Бурятии. Ему сегодня 82.
Когда мальчику было 2 года, его нашли монахи, признавшие в нем реинкарнацию XIII Далай-ламы. Тибетские буддисты считают Далай-лам воплощениями Авалокитешвары — бодхисатвы сострадания и покровителя Тибета.
130 лет прошло со дня рождения великолепного художника Марка Шагала.
Родился он в Витебске. Все его творчество автобиографично и лирически-исповедально. Уже в ранних его картинах доминируют темы детства, семьи, смерти, глубоко личностные и в то же время «вечные».
Вглядываясь в архаику, в иконы и лубок, Шагал примыкает к футуризму и предугадывает будущие авангардные течения.
Между прочим, он создал иллюстрации к «Мертвым душам» Николая Гоголя и «Басням» Лафонтена. И, конечно, вы узнаете одни из самых известных его работ:
Памятные даты
Сей поцелуй, дарованный тобой,
Преследует мое воображенье:
И в шуме дня, и в тишине ночной
Я чувствую его напечатленье! (Евгений Баратынский)
6 июля отмечается Всемирный день поцелуя, который впервые придумали в Великобритании.
Идите целоваться, друзья, ведь это так прекрасно! Как нельзя лучше для создания романтической обстановки при поцелуе подойдет песня Элвиса Пресли. Тем более, 63 года назад он записал свою первую пластинку, и было на ней всего две песни: My Happiness и That’s When Your Heartaches Begin.
Любите музыку потяжелее? Мы припасли для вас еще одну премьеру, правда она гораздо моложе. 6 июля 1973-го (44 года назад) английская группа Queen выпустила свой первый сингл Keep Yourself Alive. Мы даже не знаем, как под него целоваться, но вы попробуйте.
Конечно, сегодня ни о чем, кроме поцелуев, думать не хочется (впрочем, как и всегда), но вот уж по-настоящему важное событие.
6 июля 1885 года Луи Пастер успешно испытал вакцину против бешенства на мальчике, которого укусила бешеная собака. 9-летний Жозеф Мейстер стал первым человеком, выжившим после заражения бешенством.
23 года назад в американском прокате появилась драма Роберта Земекиса «Форрест Гамп» — наиболее успешный фильм режиссера среди зрителей и профессионалов (38 наград по всему миру, включая 6 премий «Оскар»).
В первый же уикэнд фильм собрал около 24,5 миллиона долларов. По результатам 1994 года «Форрест Гамп» занял первое место по сборам в США.
Куда сходить
Культура
Четверг — день кинопремьер, вы же помните? Итак, сегодня нашему вниманию представлено два фильма. Любителям пощекотать нервы срочно нужно купить билеты на триллер «Эксперимент «Офис».
А мы сходим на фильм «Человек-паук: Возвращение домой». После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-кто.
Кстати, вы все еще попадаете на несколько выставок, которые проходят в Бишкеке. Какие именно, смотрите в нашей афише на неделю.
Спорт
Наши ребята участвуют в чемпионате Азии по легкой атлетике, который проходит в городе Бхубанешваре (Индия). Болеем и держим кулачки!
Спортивный календарь на неделю можно посмотреть здесь.
А это будет интересно журналистам и экспертам
— 09.30, Первомайский районный суд — заседание по делу Омурбека Текебаева;
— 11.00, ИА «24.kg» — пресс-конференция «Беспрецедентное политическое предложение от Феликса Кулова всем, кто баллотируется на пост главы государства».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp: (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.