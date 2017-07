Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

Чем ближе выходные, тем больше хочется говорить об отдыхе, пляже и развлечениях. А почему бы и нет? Так сегодня и поступим…

В четверг, 6 июля, в Бишкеке обещают дожди, но все еще жарко: +36. Кстати, МЧС распространило предупреждение: после двух дней непогоды нас ждет небывалая жара. Самое время освежить в памяти несколько советов, как случайно не поджариться.

И помните, что с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно. В это время желательно защищать все участки тела от попадания лучей. Используйте для этого закрытую одежду и специальный крем.

Перекрытые дороги

По-прежнему закрыта улица Тыныстанова (от Киевской до Токтогула).

Ремонт теплосети по улице Калыка Акиева (от Чокморова до Токтогула и от Киевской до проспекта Чуй) продолжается, движение транспорта ограничено.

Закрыт и участок улиц Скрябина (от Байтика Баатыра до Тыныстанова) и Тыныстанова (от Медерова до Скрябина).

По традиции утром и вечером возникнут проблемы при проезде проспекта Манаса из-за движения кортежей.

Перекрывают движение по Боомскому ущелью. С 9.00 до 17.00 на 131-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт производят спуск камней.

Отключение света, газа, воды

В некоторых районах Бишкека, Чуйской и Таласской областей возможны перебои с энергоснабжением. Посмотрите здесь, не коснутся ли вас отключения света.

Газа не будет:

- в районе, ограниченном отрезками улиц Юнусалиева, Карасаева, Бектенова, Горького;

— в районе, ограниченном отрезками улиц Кайназарова, Троицкой, Месароша.

Люди, которые меняли мир

Духовное очищение, внутренний баланс, гармония души и тела — все это в последние годы стало мейнстримом. Многим невдомек, что это не только хэштеги, а за красивыми словами скрывается далеко не капустный салат на обед и пробежка по тенистым аллеям с тысячей селфи для социальных сетей.

Поэтому неформальную молодежь и красоток разного рода вряд ли зацепит следующий наш герой (зато хоть смогут сказать, последователями кого являются). Но меньше желчи, господа.

6 июля 1935 года родился Его Святейшество Далай-лама XIV — духовный лидер буддистов Тибета и Бурятии. Ему сегодня 82.

Когда мальчику было 2 года, его нашли монахи, признавшие в нем реинкарнацию XIII Далай-ламы. Тибетские буддисты считают Далай-лам воплощениями Авалокитешвары — бодхисатвы сострадания и покровителя Тибета.

130 лет прошло со дня рождения великолепного художника Марка Шагала.

Родился он в Витебске. Все его творчество автобиографично и лирически-исповедально. Уже в ранних его картинах доминируют темы детства, семьи, смерти, глубоко личностные и в то же время «вечные».

Вглядываясь в архаику, в иконы и лубок, Шагал примыкает к футуризму и предугадывает будущие авангардные течения.

Между прочим, он создал иллюстрации к «Мертвым душам» Николая Гоголя и «Басням» Лафонтена. И, конечно, вы узнаете одни из самых известных его работ:

Памятные даты

Сей поцелуй, дарованный тобой,

Преследует мое воображенье:

И в шуме дня, и в тишине ночной

Я чувствую его напечатленье! (Евгений Баратынский)

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя, который впервые придумали в Великобритании.

Идите целоваться, друзья, ведь это так прекрасно! Как нельзя лучше для создания романтической обстановки при поцелуе подойдет песня Элвиса Пресли. Тем более, 63 года назад он записал свою первую пластинку, и было на ней всего две песни: My Happiness и That’s When Your Heartaches Begin.

Любите музыку потяжелее? Мы припасли для вас еще одну премьеру, правда она гораздо моложе. 6 июля 1973-го (44 года назад) английская группа Queen выпустила свой первый сингл Keep Yourself Alive. Мы даже не знаем, как под него целоваться, но вы попробуйте.

Конечно, сегодня ни о чем, кроме поцелуев, думать не хочется (впрочем, как и всегда), но вот уж по-настоящему важное событие.

6 июля 1885 года Луи Пастер успешно испытал вакцину против бешенства на мальчике, которого укусила бешеная собака. 9-летний Жозеф Мейстер стал первым человеком, выжившим после заражения бешенством.

23 года назад в американском прокате появилась драма Роберта Земекиса «Форрест Гамп» — наиболее успешный фильм режиссера среди зрителей и профессионалов (38 наград по всему миру, включая 6 премий «Оскар»).

В первый же уикэнд фильм собрал около 24,5 миллиона долларов. По результатам 1994 года «Форрест Гамп» занял первое место по сборам в США.

Куда сходить

Культура

Четверг — день кинопремьер, вы же помните? Итак, сегодня нашему вниманию представлено два фильма. Любителям пощекотать нервы срочно нужно купить билеты на триллер «Эксперимент «Офис».

А мы сходим на фильм «Человек-паук: Возвращение домой». После исторической встречи с командой Мстителей Питер Паркер возвращается домой, стараясь зажить обычной жизнью под опекой своей тети Мэй. Но теперь за Питером приглядывает еще кое-кто.

Кстати, вы все еще попадаете на несколько выставок, которые проходят в Бишкеке. Какие именно, смотрите в нашей афише на неделю.

Спорт

Наши ребята участвуют в чемпионате Азии по легкой атлетике, который проходит в городе Бхубанешваре (Индия). Болеем и держим кулачки!

Спортивный календарь на неделю можно посмотреть здесь.

А это будет интересно журналистам и экспертам

— 09.30, Первомайский районный суд — заседание по делу Омурбека Текебаева;

— 11.00, ИА «24.kg» — пресс-конференция «Беспрецедентное политическое предложение от Феликса Кулова всем, кто баллотируется на пост главы государства».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp: (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.