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Общество

В Минздраве считают, что говорить о похищении одного из близнецов рано

В Министерстве здравоохранения считают, что  говорить о похищении одного из новорожденных близнецов рано. Ведомством создана рабочая комиссия по ситуации с якобы исчезнувшим ребенком.  Об этом ИА «24.kg» сообщила ведущий специалист Минздрава КР Раиса Асылбашева. 

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«В настоящее время  комиссия выехала в Балыкчи для исследования анализов, а также каждого этапа беременности и родов женщины. И уже по результатам служебного расследования можно  будет сказать, кто виноват, — специалисты УЗИ или медработники. Пока о «похищении» говорить рано», — пояснила Раиса Асылбашева. 

По ее информации, роженица делала несколько ультразвуковых исследований, одно из них — в Бишкеке. Также нужно проверить, на каких сроках она проходила их.  

Напомним, сегодня Асылбек Намазбеков в социальной сети Facebook написал, что у его родственницы похитили одного из новорожденных близнецов.
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