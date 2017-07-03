Разрушение спутника на орбите сняли на видео

Разрушение телекоммуникационного спутники AMC-9, принадлежащего люксембургскому оператору SES S.A., развалившего как минимум на три части, сняли на видео. Об этом сообщает Lenta.ru.

Издание отмечает, что контроль над AMC-9 был потерян 17 июня, однако 1 июля связь была восстановлена. Причины, по которым аппарат развалился на орбите, до сих пор не ясны. На геостационарную орбиту AMC-9 был запущен в 2003 году . Срок службы аппарата оценивается в 15 лет. Эксперты полагают, что причиной разрушения спутника могло стать столкновение с космическим мусором.