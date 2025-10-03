15:56
Первая казахстанка отправится в космос. Что о ней известно

Компания Blue Origin объявила состав экипажа предстоящей миссии NS-36. Среди участников — предпринимательница из Казахстана Данна Карагусова, которая станет первой казахстанкой, отправившейся в космос. Об этом сообщает пресс-служба компании и казахстанские СМИ.

Фото соцсети. Данна Карагусова

В экипаж также вошли Джефф Элджин, доктор Клинт Келли III, Аарон Ньюман, Виталий Островский и шестой участник, пожелавший остаться анонимным. Клинт Келли ранее уже совершал полет на корабле New Shepard в рамках миссии NS-22.

«Данна Карагусова имеет более 25 лет опыта работы в сфере медиа и организации мероприятий. Она основала компанию, занимающуюся разработкой цифровых инструментов саморегулирования, объединяющих искусство и науку. Опытный альпинист, Карагусова покорила вершины Килиманджаро и Эльбруса и рассматривает космос как новую эволюционную границу для человечества», — говорится в сообщении Blue Origin.

Также известно, что Данна Карагусова является дочерью Гульжаны Карагусовой, бывшего министра труда и социальной защиты Казахстана, депутата казахского парламента нескольких созывов. 

По данным СМИ, стоимость полета для космических туристов на корабле New Shepard составляет около $500 тысяч.

Blue Origin
Фото Blue Origin. Состав экипажа предстоящей миссии NS-36

Предстоящий запуск станет 15-м пилотируемым полетом в рамках программы New Shepard. На сегодняшний день в космос с помощью кораблей Blue Origin поднялись 75 человек, преодолев международно признанную границу — линию Кармана. Это условная граница между атмосферой Земли и космосом. Точная дата запуска станет известна позже. 

Blue Origin — американская частная аэрокосмическая компания, основанная в 2000 году создателем Amazon Джеффом Безосом. Штаб-квартира расположена в городе Кент, штат Вашингтон.

Корабль New Shepard, рассчитанный на шесть человек, назван в честь астронавта Алана Шепарда. Полет длится около 10 минут: ракета вертикально взлетает, достигает высоты около 100 километров и возвращается на Землю. На борту New Shepard нет пилотов, аппараты летают автономно. Первый пилотируемый запуск New Shepard состоялся 20 июля 2021 года.
