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Общество

Родственники обвиняемого в наезде на учеников оказывают давление на пострадавших

Родственники обвиняемого в наезде на школьников в Бишкеке оказывают моральное давление на родных пострадавших. Об этом ИА «24.kg» сообщила мать Эрбола Мамаджакыпова Элиза.

По ее словам, родственники задержанного «предлагают деньги и даже угрожали». «Но мы будем добиваться наказания по закону», — сказала женщина.

Напомним, 21 апреля в ДТП пострадали два школьника. Эрбол переведен из реанимации в палату, Алимбек Сарынов до сих пор остается в коме.

Водителя, сбившего детей, арестовали на время следствия. Выяснилось, что он уже был виновником смертельного ДТП. Наказания два года назад он избежал, потому что, взяв кредит, оплатил семье погибшего моральный ущерб. Родственники сбитого мужчины простили виновника наезда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50573/
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