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Общество

В Джалал-Абадской области 280 детей воспитываются в детских домах

В пяти детских домах Джалал-Абадской области воспитываются 280 детей. Об этом ИА «24.kg» сообщили в областном УВД.

По их данным, кроме детских домов на территории области есть семь школ-интернатов, где обучаются 1 тысяча 375 детей из малоимущих семей, инвалиды и сироты.

Как сообщается, сегодня милиционеры областного УВД посетили интернат в Шайданском айыльном аймаке Ноокенского района, где воспитываются 157 детей-сирот, инвалидов, детей из малоимущих семей, и оказали им помощь в виде продуктов питания и моющих средств.
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