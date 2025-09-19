В Джалал-Абаде гости тоя устроили массовую драку

В Джалал-Абаде во время тоя в парке «Токтогул» произошла массовая драка. Видео инцидента распространилось в социальных сетях.

Как сообщили в УВД области, в милицию доставлены 17 участников потасовки. Однако все они отказались писать заявления и проходить судебно-медицинскую экспертизу.

Правоохранители уточнили, что разбирательство продолжается.