12:10, 19 сентября 2025, Бишкек - 24.kg, Турдубек АЙГЫРОВ
В Джалал-Абаде гости тоя устроили массовую драку
12:10, 19 сентября 2025, Бишкек - 24.kg, Турдубек АЙГЫРОВ
В Джалал-Абаде во время тоя в парке «Токтогул» произошла массовая драка. Видео инцидента распространилось в социальных сетях.
Как сообщили в УВД области, в милицию доставлены 17 участников потасовки. Однако все они отказались писать заявления и проходить судебно-медицинскую экспертизу.
Правоохранители уточнили, что разбирательство продолжается.
Ранее депутат Жогорку Кенеша Мирлан Самыйкожо после принятия закона о переименовании Джалал-Абада в Манас подчеркнул, что это накладывает ответственность на жителей. «Не должно быть в будущем новостей в интернете о манасских проститутках, манасских коррупционерах, манасских насильниках. Горожане должны быть образцовыми и повышать авторитет Манаса еще больше», — сказал он.