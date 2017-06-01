Фестиваль «Балдар ааламы» встречает детей в Дубовом парке Бишкека

В центре столицы в Дубовом парке проходит фестиваль «Балдар ааламы» («Детский мир»), организованный мэрией города Бишкека и Министерством образования и науки.

Гостей позвали к десяти часам утра. Однако с открытием не торопились. Точнее, не торопился мэр Албек Ибраимов, которого очень ждали организаторы.

Чтобы скрасить время ожидания, детям предложили поиграть в шахматы, порисовать, поучиться вязанию. Взрослые мастерили с ними поделки и игрушки, смотрели в телескопы, конструировали, фотографировались с мультяшными персонажами, которые ходили в толпе и создавали хорошее настроение.

Через полтора часа появился руководитель аппарата президента Сапар Исаков.

«Дорогие ребята, я от всей души поздравляю вас с сегодняшним праздником, — сказал он. — Сегодня первый день лета. Этот международный праздник отмечается во всем мире с 1950 года. Хочу вам пожелать добра, здоровья, чтобы ваши родители были всегда рядом с вами. Чтобы вы не болели. И, ребята, я хочу вам сказать самое главное: верьте в себя. Ставьте перед собой цели и достигайте их. Будущее страны в ваших руках. Самый тяжелый период развития страны, наверное, придется и на ваше время. Но вы должны выдержать, вытерпеть и сделать так, чтобы наша страна была одной из самых процветающих в регионе и в мире. Я уверен, что мы вместе с вами это сделаем».

Первый детский фестиваль в самом разгаре, он продлится до 16.00. Перед его гостями и участниками будут выступать маленькие певцы и танцоры.