После трагедии в Сузаке конкурс манасчи в Нарыне отменили

В Нарынской области отменен конкурс юных манасчи. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве образования и науки.

По их данным, на Иссык-Куле конкурс завершился недавно, оставалось его провести сегодня в Нарыне, однако все мероприятия отменены.

Трагедией закончился конкурс юных манасчи в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области. Мероприятие проходило на джайлоо. Школьники читали отрывки из эпоса «Манас». Во время декламации собравшихся подростков протаранил грузовик Porter.

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«На место происшествия минувшей ночью вылетел первый заместитель министра образования. Пострадавшим ученикам и учителю будет оказана вся необходимая помощь», — заверил замминистра Муратбек Касымалиев.

Он отметил, что обращение по поводу проведения конкурса манасчи поступило на имя министра от директора национального театра «Манас» при Минкультуры, в письме ссылались на Указ президента «О дополнительных мерах по всестороннему изучению и популяризации трилогии эпоса «Манас» — бесценного духовного наследия кыргызского народа» от 22 апреля 2022 года.

«Был разработан график мероприятий, правила проведения, положение. В селе Жерге-Тал конкурс должен был пройти 24 апреля, но из-за дождей организаторы совместно с акимиатом перенесли его на 2 мая. Согласно положению, ответственность за безопасность и здоровье участников несут организаторы на местах», — сказал Муратбек Касымалиев.

Он отметил, что 2023 году подобный конкурс уже проводили.

По данным Минздрава, всего в селе Жерге-Тал пострадало 34 человека. Водитель задержан.