После трагедии в Сузаке конкурс манасчи в Нарыне отменили

В Нарынской области отменен конкурс юных манасчи. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве образования и науки.
По их данным, на Иссык-Куле конкурс завершился недавно, оставалось его провести сегодня в Нарыне, однако все мероприятия отменены.
Трагедией закончился конкурс юных манасчи в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области. Мероприятие проходило на джайлоо. Школьники читали отрывки из эпоса «Манас». Во время декламации собравшихся подростков протаранил грузовик Porter.
«На место происшествия минувшей ночью вылетел первый заместитель министра образования. Пострадавшим ученикам и учителю будет оказана вся необходимая помощь», — заверил замминистра Муратбек Касымалиев.
Он отметил, что обращение по поводу проведения конкурса манасчи поступило на имя министра от директора национального театра «Манас» при Минкультуры, в письме ссылались на Указ президента «О дополнительных мерах по всестороннему изучению и популяризации трилогии эпоса «Манас» — бесценного духовного наследия кыргызского народа» от 22 апреля 2022 года.
«Был разработан график мероприятий, правила проведения, положение. В селе Жерге-Тал конкурс должен был пройти 24 апреля, но из-за дождей организаторы совместно с акимиатом перенесли его на 2 мая. Согласно положению, ответственность за безопасность и здоровье участников несут организаторы на местах», — сказал Муратбек Касымалиев.
Он отметил, что 2023 году подобный конкурс уже проводили.
По данным Минздрава, всего в селе Жерге-Тал пострадало 34 человека. Водитель задержан.