Отчим истязал трехлетнюю девочку. Разработан план защиты ребенка

Уполномоченный по правам ребенка Асель Чынбаева и заместитель полномочного представителя президента в Чуйской области Гульмира Кыштобаева навестили девочку, ставшую жертвой жестокого обращения со стороны отчима. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Комиссия по делам детей при Иссык-Атинской районной госадминистрации провела заседание, где утвержден план по индивидуальной работе с семьей и защите ребенка.

Асель Чынбаева ознакомилась с состоянием здоровья девочки, встретилась с лечащим врачом и выслушала бабушку, которая предоставила информацию о произошедшем.

Инцидент зарегистрирован в органах внутренних дел Сокулукского района. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. Соответствующие службы оказывают необходимую медицинскую, психологическую, правовую, социальную и иную помощь.

Напомним, что в Иссык-Атинскую районную больницу из села Красная Речка с различными телесными повреждениями поступила трехлетняя девочка. Врачи сообщили об этом в милицию. По подозрению в истязании ребенка задержан отчим. Позже его водворили в СИЗО.

Родственники трехлетней Наргизы рассказали корреспонденту 24.kg, что на теле девочки обнаружены ожоги от сигарет, следы от укусов и множество синяков. Отец ребенка намерен добиться лишения родительских прав бывшей супруги.